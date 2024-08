Merrill, do Padres, estreia taco Star Wars no Players’ Weekend

O MLB Players’ Weekend chegou, e Jackson Merrill já parece ser o claro vencedor.

O novato defensor central do San Diego Padres vai estrear um bastão de sabre de luz com tema de Star Wars neste fim de semana. O bastão Victus apresenta um cabo que lembra a icônica arma de ficção científica, com tudo além do cabo brilhando no escuro.

Jackson Merrill tem um bastão de sabre de luz de Star Wars que brilha no escuro #FimDeSemanaDosJogadores 🤯 foto.twitter.com/WgQIDwa4ne — MLB (@MLB) 16 de agosto de 2024

O Players’ Weekend começa na sexta-feira e será dividido em três segmentos. Sexta-feira será Diversão, onde os jogadores podem mostrar suas personalidades, sábado é dedicado a Causas, onde os jogadores destacam suas instituições de caridade favoritas, e domingo é para Apreciação, onde eles prestam homenagem às pessoas que os ajudaram a chegar onde estão.

Merrill está tendo uma temporada de estreia de destaque pelos Padres, registrando um bWAR de 3,1 e rebatendo 17 home runs.