Micah Parsons destrói o ataque dos Cowboys e não é uma boa notícia para Mike McCarthy

O astro do Dallas Cowboys, Micah Parsons, já está fazendo ondas no campo de treinamento, e parece que o resto do ataque dos Cowboys terá algumas semanas longas. Parsons, que está jogando com esbeltos 240 libras, tem dominado a linha ofensiva dos Cowboys nos treinos, com o left tackle reserva Edoga de Ferro lutando para retardá-lo.

De acordo com Parsons, o ataque dos Cowboys está prestes a ter um rude despertar.Sim, está quase acabando e agora estou no ritmo“, Parsons disse a Clarence Hill do Fort Worth Star-Telegram. “Os primeiros dias – não jogo há sete, oito meses. Quer dizer, eu sei meus ângulos. Sinto que estou na quarta semana agora. Estou no ritmo. Não há nada que eles possam fazer. Eles podem muito bem começar a lascar, deslizar, ou vai ser um longo dia aqui.”

Micah Parsons foi destruído por uma criança

Parsons, que é conhecido por sua versatilidade e capacidade de causar estragos em todo o campo, tem trabalhado em seu condicionamento durante a offseason, e está dando resultados.No primeiro dia eu estava exausto“, disse Parsons, “mas agora meu corpo se ajustou a isso. Eu estava um pouco dolorido. É por isso que estou correndo entre os treinos. Isso é para mim.”

Uma nova era para a defesa dos Cowboys?

O novo coordenador defensivo dos Cowboys, Mike Zimmerque anteriormente atuou como treinador principal do Minnesota Vikings, deve utilizar Parsons de várias maneiras. Muitos têm se perguntado como Zimmer planeja empregar um dos defensores mais dinâmicos da NFL, e parece que Parsons já está dando uma ideia do que está por vir.

O domínio de Parsons na prática tem sido tão impressionante que ele está até mesmo prevendo um potencial dia de cinco ou seis sacks para si mesmo regularmente. “Se eles não fizerem lascas, haverá um dia de cinco, seis sacos todos os dias. Está praticamente acabado. Vou te dizer isso agora mesmo. É assim que vai continuar parecendo.“

Está claro que Parsons está em uma liga própria, e o resto do ataque dos Cowboys terá seu trabalho cortado para tentar desacelerá-lo. Com a perícia defensiva de Zimmer e o motor implacável de Parsons, a defesa dos Cowboys pode ser uma força a ser reconhecida nesta temporada.