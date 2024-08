Micah Parsons, do Cowboys, tem certeza de que CeeDee Lamb estará em campo na Semana 1

OXNARD, Califórnia — O wide receiver CeeDee Lamb, do Dallas Cowboys, está fora há 21 dias, mas isso não significa que ele não esteja prestando atenção ao que está acontecendo no campo de treinamento sem ele.

Micah Parsons disse que Lamb entrou em contato com ele e disse: “‘Ah, você está ficando louco'”, durante o treino, depois de assistir ao vídeo do treino em seu tablet.

Parsons não tem canais de retorno para as negociações, mas ele disse que acredita que Lamb estará a bordo em breve. Os Cowboys trocaram propostas com o agente de Lamb, mas ainda há trabalho para fechar um acordo que o colocaria entre os recebedores mais bem pagos do jogo. Ele deve ganhar US$ 17,99 milhões na opção do quinto ano.

Parsons está de olho na abertura da temporada em 8 de setembro contra o Cleveland Browns.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Temos nossas conversas, mas no final do dia, eu, CeeDee e todos nós, meio que sabemos o que é”, disse Parsons. “CeeDee é parte da irmandade, goste ou não. Ele sabe que não vai a lugar nenhum. O lado comercial, eles vão cuidar dele. … Mas, obviamente, sentimos falta dele. Quero dizer, ele é uma das melhores pessoas que você pode ter em um vestiário, e tenho certeza de que ele estará aqui em breve, porque sem dúvida, na Semana 1, ele estará pronto para o Dallas Cowboys.”

As multas de Lamb totalizaram mais de US$ 1 milhão, já que ele pulou o minicamp obrigatório em junho, o campo de treinamento e o primeiro jogo da pré-temporada, embora as multas possam ser rescindidas pela equipe porque ele está em seu contrato de novato.

Na semana passada, o proprietário e gerente geral Jerry Jones disse que não tinha urgência em fechar um acordo, mas mudou um pouco de opinião no domingo, dizendo: “CeeDee faz falta”.

Embora ele não tenha jogado nos jogos de pré-temporada, Lamb perdeu um tempo valioso de treino. Mas os Cowboys não acham que ele levará muito tempo para se aclimatar quando um acordo for finalizado.

“CeeDee vai estar pronto”, disse o coordenador ofensivo Brian Schottenheimer. “Novamente, se o sistema fosse diferente, isso sempre acrescentaria desafios diferentes. Ele sabe o que fazemos. Ele e Dak [Prescott] tem o que eu diria que são 1.000 ou 10.000 representantes acumulados juntos. E uma coisa que eu sei sobre ele é que ele está se mantendo pronto. Um jogador mais jovem, [there would be worry] porque o sistema é novo ou diferente. … Há rugas que ele terá que perceber, mas seu [football intelligence] é inacreditável.”

Parsons disse que Lamb precisaria de dois ou três treinos para voltar ao ritmo. O técnico Mike McCarthy disse que o time seria inteligente sempre que Lamb se apresentasse.

“Você só arranja tempo para fazer o que precisa ser feito, é assim que eu olho para CeeDee quando ele chega aqui”, disse McCarthy. “Sabemos que CeeDee sempre estará em ótima forma e assim por diante. Sim, arranjaremos tempo e seremos inteligentes sobre isso também, porque temos que ter certeza de que temos um plano sólido e quando ele voltar aqui.”