Micah Parsons envia mensagem aos rivais, diz que será muito mais versátil este ano sob o comando de Mike Zimmer

Micah Parsons, o edge rusher estrela do Dallas Cowboys, está pronto para assumir um papel mais versátil nesta temporada sob o comando do novo coordenador defensivo Mike Zimmer. Embora boa parte da conversa da offseason tenha se concentrado em suas negociações de contrato, as mudanças em campo são igualmente intrigantes.

Parsons revelou que o plano de Zimmer para o próximo ano envolverá uma gama mais ampla de responsabilidades em comparação com o que ele tinha sob o comando do antigo coordenador E Quinn. Isso inclui uma função mais proeminente de cobertura de passes, o que não era uma parte significativa de suas funções no passado.

Como disse Parsons, “O que eu vou fazer é um monte de coisas – colocar as flats, cachos, é realmente tudo. Eles estão expandindo minha versatilidade e me usando de maneiras que eu deveria ser usada, e me movendo para fazer [offenses] Identifique-me de outros lugares.“

Esse papel expandido é algo que Parsons parece apreciar, já que ele expressou sua apreciação pelo plano de Zimmer de “utilizar todos os recursos da minha capacidade“Ele está focado em ficar em melhor forma e melhorar suas habilidades, sabendo que o “o padrão é e o que ele vai me fazer fazer.” Parsons está animado com a perspectiva, afirmando: “Eu realmente gosto muito e vai ser um ano muito bom para mim. Eles estão me mudando e trazendo pressão de outros lugares.”

Parsons na fila para obter seu contrato multimilionário

A decisão dos Cowboys de ampliar as responsabilidades de Parsons na defesa não é surpreendente, dado seu talento excepcional e o desejo de maximizar seu impacto. Sua produção durante suas três primeiras temporadas o colocou em uma posição forte para uma extensão de contrato lucrativa, e o time não parece ter pressa em finalizar esse acordo antes da temporada de 2024.

Embora as negociações de contrato possam continuar a ser um tópico de discussão, as mudanças em campo sob a liderança de Zimmer certamente serão um ponto focal também. A versatilidade de Parsons e o plano dos Cowboys de utilizá-la totalmente podem fazer uma temporada emocionante, já que o time busca construir sobre seu sucesso e solidificar seu domínio defensivo.