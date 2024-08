Michael Bisping critica ‘indivíduo patético’ Jake Paul por luta com Mike Tyson: ‘Você é uma vergonha’

Michael Bisping não poupou esforços quando o assunto foi Jake Paul x Mike Tyson.

Em 15 de novembro, Paul e Tyson se enfrentam em uma luta de boxe de oito rounds no AT&T Stadium em Arlington, Texas. A luta atraiu muitas críticas, dada a diferença de idade de quase 30 anos entre os dois e o fato de já ter sido adiada uma vez devido a um episódio médico de Tyson, mas isso não desacelerou a promoção. No fim de semana, a dupla realizou uma coletiva de imprensa na cidade de Nova York, à qual o membro do Hall da Fama do UFC Michael Bisping reagiu.

“Vamos ver o que essa coletiva de imprensa entrega”, disse Bisping em seu canal do YouTube. “Sabemos que a luta é uma piada, para ser honesto, mas vamos ver o que a coletiva de imprensa entrega. Ver se ela pode nos deixar mais animados para esse show de merda absoluto. Essa farsa de luta. Não estou muito convencido de que isso vai acontecer.”

Infelizmente, a coletiva de imprensa não pareceu amenizar nenhum dos problemas de Bisping. Pelo contrário, enquanto Paul adotou um comportamento combativo durante o evento, até mesmo dizendo à multidão vaiada “você é igualzinho ao Mike Tyson, você era bom há 20 anos”, Bisping notou que estava desistindo do jogo.

“Jake, odeio apontar o óbvio, isso faz você parecer patético”, disse Bisping. “Você acabou de admitir que vai enfrentar um velho, que é uma lenda, claro, mas ele não é mais aquele cara.

“Jake Paul, ele é um total — ele é só um saco de ferramentas. Não vou me rebaixar e xingar. Olhe para ele. É legal ver que ele está finalmente sendo vaiado e o tipo de resposta que ele merece.”

Claro, a realidade é que essa luta não é tanto sobre competição, mas sim uma decisão de negócios. A luta será o primeiro evento esportivo de combate ao vivo transmitido pela Netflix e deve gerar uma quantia enorme de dinheiro para todas as partes envolvidas. No entanto, Paul repetidamente se referiu à luta como um passo significativo para provar que ele é um boxeador de verdade, e Bisping se ofende com Paul insistindo em comercializar isso como algo diferente de uma forma de ganhar dinheiro.

“Você é uma piada”, disse Bisping. “Você é uma vergonha para o mundo do combate. Você é um impostor. Você é um aspirante. Você é uma farsa. Desafie a si mesmo, seu homem patético, seu indivíduo patético. Lutar é desafiar a si mesmo. Certo, negócios. Matar nesse aspecto. Mas não me venha com essa besteira de lutador. É isso que me dá nos nervos.

“O homem tem quase 60 anos”, disse Bisping. “Ele é quase um aposentado. … Mike Tyson era um indivíduo assustador. Enfrentar aquele homem, em seu auge, Jesus Cristo, ele era um dos indivíduos mais assustadores que já vimos em qualquer esporte de combate. O homem era um assassino direto. Era. Novamente, a palavra-chave.

“Tenho 45 anos. Quando eu tinha 25, eu era uma pessoa diferente. Eu era um maníaco. Eu estava fora de controle e teria lutado com qualquer um. E se eu fosse Jake Paul agora, aos 26 anos, e você me dissesse: ‘Vamos te dar alguém de 58 anos’, eu teria ficado tipo: ‘Meu Deus. Você vai me pagar para fazer isso? Você vai me pagar US$ 40 milhões, seja qual for o preço, para ir lá e bater em um cara assim? Meu Deus.’ Eu teria dito: ‘Enfia no seu cu. Me dê alguém da minha idade.’ Porque isso não é competição e é isso que um verdadeiro lutador diria e deveria dizer.”