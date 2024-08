Michael Chandler ainda quer lutar com Conor McGregor, mas não vai esperar para sempre

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Michael ChandlerO desejo de Natal é dar um soco Conor McGregoro rosto de no card de dezembro do UFC – e embora o Papai Noel não possa ajudar aqui – Dana Branco pode, e Iron Mike espera desesperadamente marcar a tão esperada luta como evento principal do UFC 310!

TMZ Esportes conversou com Chandler, de 38 anos, na quarta-feira… e perguntou ao 6º colocado do ranking dos leves sobre sua reação ao fato de White ter declarado recentemente que McGregor (e, portanto, Michael) iria NÃO estar lutando em 2024.

“Se [Conor and I] podemos lutar em dezembro, vamos lá. Estou dentro. Mas o fato é que estou pronto desde que saí do campo de treinamento para aquela luta de 29 de junho e estou pronto para lutar. Qualquer luta, se essa luta não parecer que vai acontecer em dezembro”, disse Chandler.





Claro, como Michael referiu, ele deveria enfrentar Conor no UFC 303 no início do verão… mas McGregor desistiu devido a uma lesão no dedo do pé.

Apesar de Dana aparentemente fechar a porta para uma aparição de Conor em 2024, Michael ainda espera que um contrato possa ser alcançado este ano.

“Até onde eu sei, essa luta tem grandes perspectivas de ser travada até o final do ano. E o Conor está pronto, eu estou pronto. Vamos assinar na linha pontilhada!”

Mike – que não luta desde que enfrentou Dustin Poirier em novembro de 2022 – também se dirigiu aos detratores que o acusaram de esperar por Conor, sem nada para mostrar no final. A estrela do UFC diz que não se arrepende de nada.

“Consegui mais promoção, provavelmente fiz algumas mudanças bastante decentes e estou muito feliz com minha decisão.”

Quanto à resposta de McGregor a Dana, está claro que Conor também não vai abrir mão da data prevista para dezembro.

“Ah Dana, dezembro é a data!” McGregor escreveu em um post X que ele foi excluído.

“Traga o ano civil para casa com um evento vencedor! Vamos lá, o que é isso? Vou para a altitude no próximo mês para me preparar. DEZEMBRO! Diga à Dana e ao UFC QUE QUEREMOS DEZEMBRO! MERECEMOS DEZEMBRO!”

Resumindo para Chandler… “O UFC organiza lutas que fazem sentido, que fazem fluir a energia atlética e emocionante das pessoas e acho que eles deixam a bola cair enorme se não fizerem essa luta.”