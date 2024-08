Michael Chandler reage à atualização sobre o retorno de Conor McGregor: ‘O esporte seguirá em frente e prosperará sem você’

Michael Chandler certamente estava atento na terça-feira à noite enquanto Dana White dava sua última atualização sobre o retorno de Conor McGregor.

Após o primeiro episódio do Contender Series, White falou na coletiva de imprensa pós-evento e disse que McGregor ainda quer lutar, mas o retorno do ex-campeão de duas divisões será adiado para 2025 — ao que McGregor respondeu que quer competir em dezembro.

Chandler parece ter interpretado as palavras de White como um potencial prego no caixão em relação a uma nova contratação com McGregor, e então disparou um tiro na direção de McGregor.

Ah, Conor, o esporte seguirá em frente e prosperará sem você. Colocado para dormir. Deitado para descansar. Logo uma memória distante. Você superestimou enormemente sua importância dentro deste jogo por quase uma década. Boa sorte. https://t.co/eQ6UWhK5y1 — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 14 de agosto de 2024

Ambos os homens estão querendo retornar de longas paradas. McGregor não compete desde que sofreu uma lesão horrível na perna em sua derrota por nocaute técnico no primeiro round para Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021, enquanto Chandler também não compete desde que foi parado por Poirier no UFC 281 em novembro de 2022.