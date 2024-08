Michael Hall Jr., dos Browns. Preso após supostamente colocar arma na cabeça da noiva

Estreante do Cleveland Browns Michael Hall Jr. foi preso na manhã de terça-feira… depois de supostamente ter colocado uma arma na cabeça de sua noiva durante uma disputa doméstica na segunda-feira.

O atacante defensivo – que acabou de ser escolhido na segunda rodada do Draft de 2024 da NFL – esteve envolvido na briga por volta das 22h em Avon, Ohio… isso de acordo com o relatório do incidente obtido pelo A Crônica-Telegrama.