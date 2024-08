Michael Johnson diz que a Track League está armando para manter o esporte relevante após as Olimpíadas

TMZSports. com

Michael Johnson lançou uma nova liga de atletismo que ele espera revolucionar o esporte, e ele diz TMZ Esportes ele absolutamente quer Noah Lyles e todas as outras maiores estrelas fazem parte disso!

A lenda olímpica dos EUA começou formalmente Pista do Grand Slam em junho… e após toda a ação emocionante nos Jogos de Paris, ele nos disse que espera que a liga consiga aproveitar o momento.

O GST será composto por 96 atletas que competirão em múltiplas distâncias (100m, 200m, etc.) em quatro megaeventos começando em abril de 2025 (pense nos principais campeonatos de golfe e tênis)… e Johnson diz que já está pensando em trazer o mais rápido do mundo homem a bordo.

O Hall da Fama do Atletismo, no entanto, diz que quer que os rivais de Lyles também se juntem e desafiem a estrela da equipe dos EUA – sabendo muito bem que “é isso que as pessoas querem”, assim como os outros grandes nomes queimando pistas em todo o mundo. o mundo.