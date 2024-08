Michael Penix Jr. ficará de fora do último jogo de pré-temporada dos Falcons

FLOWERY BRANCH, Geórgia — O quarterback novato do Atlanta Falcons, Michael Penix Jr., não jogou no sábado na partida de pré-temporada do time contra o Baltimore Ravens, e ele não jogará novamente na sexta-feira, quando os Falcons receberão o Jacksonville Jaguars em seu último aquecimento na sexta-feira, disse o técnico Raheem Morris na segunda-feira.

Morris acredita que ele e a comissão técnica viram Penix o suficiente nos treinos conjuntos do time e no primeiro jogo da pré-temporada contra o Miami Dolphins, duas semanas atrás. Penix foi 9 de 16 para 104 jardas no jogo, sem touchdowns ou interceptações.

“Você viu a quantidade de repetições que Michael conseguiu obter [in practice] sem realmente tirar dos nossos titulares e Kirk e tem sido incrível”, disse Morris. “E não vejo isso variando em nada em seu plano de desenvolvimento, mesmo entrando na temporada. Porque ele poderá ter 100% das repetições contra nossa defesa. E ele está recebendo não sei quantas repetições contra nossa defesa titular agora.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Penix, a escolha nº 8 no draft deste ano, não começará em 2024. Esse trabalho pertence ao veterano Kirk Cousins, com quem Atlanta assinou um contrato de quatro anos e US$ 180 milhões na offseason. Penix é considerado o quarterback do futuro do time, embora ninguém tenha certeza de quando esse futuro começará.

Morris não acredita muito em jogadores-chave tendo tempo na pré-temporada. Os Falcons deixaram quase 40 jogadores sentados no sábado e ele disse que o time estará parecido na sexta-feira contra os Jaguars. O quarterback veterano Taylor Heinicke e o novato não draftado John Paddock tiveram todas as repetições em Baltimore.

Penix jogará, disse Morris, em um treino intratime na quarta-feira durante o treino. O treinador disse que simulará um jogo. O plano é continuar a desenvolver Penix em situações de treino.

“Eu poderei dar uma boa olhada nele na quarta-feira”, disse Morris. “E [see] alguns dos problemas e coisas que queremos ver se ele consegue realmente compreender e se agarrar um pouco mais, do nosso ponto de vista, e ele tem feito um ótimo trabalho em melhorar ao longo desse processo.”