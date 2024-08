Michael Rubin confirma que proibiu ‘Not Like Us’ na White Party For Drake’s Sake

MR estava confirmando a história que o TMZ Hip Hop divulgou no mês passado – que apesar da enorme cultura da música e do sucesso nas paradas, nenhum dos DJs na festa de Rubin girou o recorde .

A All-White Party aconteceu no dia 4 de julho, mas Rubin disse que eles estavam fazendo um churrasco antes do jogo na noite anterior… e “Not Like Us” começou a ser transmitida na playlist RapCaviar do Spotify – logo antes de Drake chegar !!!