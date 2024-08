Mike Tyson promete fazer Jake Paul ‘correr como um ladrão’ e promete noite dolorosa em 15 de novembro

Mike Tyson continua comprometido com seu encontro de dança em 15 de novembro contra Jake Paul.

O membro do Hall da Fama do boxe e ex-campeão dos pesos pesados ​​apareceu ao lado de Paul no domingo na cidade de Nova York para a primeira coletiva de imprensa antes de sua luta remarcada. A dupla estava originalmente programada para competir em 20 de julho, no entanto Tyson desistiu da luta de alto valor em maio após sofrer complicações de saúde relacionadas a um surto de úlcera.

Essa desistência só inflamou os críticos que argumentam que a saúde e a idade de Tyson fazem da luta uma luta irresponsável e perigosa, mas Tyson permanece firme em sua promessa.

“[I’m doing this] porque eu posso. Quem mais pode fazer isso além de mim?” Tyson disse na coletiva de imprensa de domingo “Vamos analisar, com quem mais ele vai lutar para fazer isso acontecer? Você só precisa ouvir os fatos. Temos um YouTuber lutando contra o maior lutador que já existiu.”

“Toda vez”, Paul retrucou. “Toda vez, esses lutadores sentam na minha frente e são YouTubers, Disney Channel, toda essa merda, e então você acaba na porra da lona. E você verá, não será diferente aqui. Eu prometo a você isso.

“Eu trouxe esse acordo para esse velho filho da p*rra. Nós assinamos o contrato com a Netflix e eu trouxe o acordo para ele. Então, de nada, meu filho. Eu vou te disciplinar como um filho. Então, cale a p*rra dessa boca com todo esse ‘preciso disso, preciso daquilo’. Nós trouxemos o acordo para você. E lembre-se disso também.”

Tyson, 58, e Paul, 27, estão programados para se enfrentar em uma luta profissional de pesos pesados, disputada em oito rounds de dois minutos no AT&T Stadium em Arlington, Texas, que será transmitida ao vivo pela Netflix.

Tyson não compete profissionalmente desde que perdeu uma luta em 2005 contra Kevin McBride. Sua aparição mais recente no ringue aconteceu em uma exibição de oito rounds contra o colega do Hall da Fama Roy Jones Jr. no final de 2020, que terminou em um empate dividido.

Paul tem 10-1 como boxeador profissional desde sua estreia em 2020 e derrotou uma série de veteranos do MMA, contando vitórias sobre Ben Askren, Tyron Woodley (x2), Anderson Silva e Nate Diaz. Ele nocauteou a estrela do BKFC Mike Perry em sua luta mais recente em julho passado.

Como fez durante a maior parte de sua carreira no boxe, Paul continua ignorando as críticas sobre suas preferências de matchmaking, desta vez em relação à sua reserva contra Tyson.

“As pessoas sempre terão algo a dizer”, disse Paul. “É por causa de quem eu sou, é porque eu provei que todos estavam errados. Lembrete, o boxeador mais odiado e mais criticado no esporte do boxe, antes que o amassem, era Muhammad Ali. Então eu sou o anti-herói e as pessoas vão me amar em breve, quando perceberem o que eu fiz por este esporte e quem eu realmente sou. Mas isso não me incomoda no final do dia, porque quando você está no topo, as pessoas estão lutando para te derrubar, e é assim que o jogo acontece.

“Você tem que arriscar pelo biscoito. Esse é o nome do jogo. Estou aqui para fazer história. Estou aqui para um desafio. Estou aqui para lutar contra um dos homens mais perigosos de todo o boxe. Ninguém que já fez algo grandioso chegou lá com facilidade ou por uma estrada fácil e sem obstáculos. Estou aqui para me desafiar. Ele é cruel, ele é um assassino. Eu sei de todas essas coisas. Ele tem poder de nocaute com um soco. Ele é o maior peso pesado de todos os tempos. Mas vou provar no dia 15 de novembro que todos os haters estão errados, todos esses ‘YouTuber, YouTuber’, caipiras de merda estão errados. E é isso que eu sempre fiz.”

Enquanto Paul mergulhou no modo promocional completo frequentemente durante a coletiva de imprensa de domingo, Tyson manteve a maioria de suas respostas curtas e doces. No entanto, a lenda do boxe fez questão de lembrar repetidamente seu jovem adversário que suas intenções são sérias.

“Muito dolorosamente”, prometeu Tyson quando perguntado sobre como seria a luta.

“Esteja em forma. Esteja em boa forma porque sua saúde depende disso.”

“Eu acho que ele é um guerreiro de luva”, disse Paul. “Os vídeos do Instagram são fofos, mas veremos o que acontece no ringue em 15 de novembro. No final do dia, veremos se ele ainda tem.”

“Escute, assim que eu pegar esse cara, ele vai sair correndo por aí. Assim que eu pegar esse cara, vai acabar totalmente”, Tyson disse mais tarde. “… Ele vai sair correndo como um ladrão.”

“Não, podemos nos encontrar no meio do caminho”, respondeu Paul.

“Ah, é isso que eu quero”, disse Tyson.

“Vamos nos encontrar no meio do caminho”, reiterou Paul.

“Eu te amo”, respondeu Tyson.

“Vamos lá. Veremos”, disse Paul.

“Ah, veremos, amigo”, respondeu Tyson.