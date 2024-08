Mike Tyson ‘pronto’ para lutar contra Jake Paul após susto de saúde

NOVA YORK — Mike Tyson tem 58 anos e está se recuperando de um problema de saúde que forçou o adiamento de seu retorno aos ringues.

O boxeador, que já foi considerado o homem mais perigoso do mundo, pode estar se colocando em perigo ao colocar as luvas novamente. No entanto, ele foi rápido em responder no domingo quando perguntado por que ele estava indo em frente com sua luta contra Jake Paul.

“Porque eu posso. Quem mais pode fazer isso além de mim? Com ​​quem mais ele vai lutar para fazer isso acontecer?” Tyson disse, gesticulando em direção à multidão em uma coletiva de imprensa lotada, onde os fãs aplaudiram o ex-campeão dos pesos pesados ​​e vaiaram Paul.

Mike Tyson disse que está pronto para lutar contra Jake Paul em 15 de novembro, depois que um problema de saúde forçou o adiamento da luta em julho. Peter Foley/EPA-EFE/Shutterstock

“Só precisamos ouvir os fatos. Temos um YouTuber lutando contra o maior lutador que já existiu.”

Tyson e Paul reiniciaram a preparação para a partida que agora está marcada para 15 de novembro na casa do Dallas Cowboys em Arlington, Texas. Eles estavam marcados para se encontrar em 20 de julho antes de Tyson ficar enjoado e tonto em um voo de Miami para Los Angeles em maio, com seus representantes atribuindo o episódio a um problema de úlcera.

Tyson disse no domingo que retomou os treinos há duas ou três semanas e se sente bem.

“Ei, escute, estou pronto”, disse Tyson.

Campeão indiscutível dos pesos pesados ​​de 1987 a 1990, Tyson (50-6, 44 KOs) se aposentou em 2005 antes de retornar para uma luta de exibição contra Roy Jones em 2020. Os fãs parecem animados com seu retorno, com vários deles sendo impedidos de comparecer no domingo porque muitos apareceram para a entrevista coletiva dos lutadores no último dia do evento Fanatics Fest em Nova York.

Paul (10-1, 7 KOs) lutou tanto com os fãs que o vaiaram quanto com o lutador do outro lado do palco.

“Ei, Nova York, você é igualzinho ao Mike Tyson”, disse Paul. “Você era bom há 20 anos.”

Os dias mais dominantes de Tyson são, na verdade, mais antigos do que isso, e Paul entende que ele provavelmente não receberia muito crédito por uma vitória contra um oponente tão diminuído. No entanto, a antiga estrela do Disney Channel que insiste que se tornará um campeão de boxe disse que há um benefício em lutar contra Tyson mesmo agora.

“Grandes momentos, grande pressão, grandes palcos, um dos maiores que já fiz, mais experiência do que eu, mais lutas do que eu, vou aprender muito nessa luta e por meio desse training camp”, disse Paul. “Então, isso está me ajudando em minhas lutas futuras e em tudo que quero realizar.”

Ele aceitou uma luta depois que Tyson teve que desistir, parando o campeão de luta sem luvas Mike Perry no sexto round em 20 de julho. Perry, como muitos dos lutadores no currículo de Paul, vem do mundo das artes marciais mistas, e não de uma formação no boxe.

Ele preferiu lutar contra Tyson naquela época e agora está ansioso por uma segunda chance.

“Eu estava pronto antes, você precisava de uma pequena pausa”, ele disse a Tyson. “Sua barriga ainda dói?”

A luta que será transmitida pela Netflix será uma luta oficial, embora disputada com oito rounds de dois minutos e luvas mais pesadas do que o normal. A luta de boxe mais verdadeira do card pode ser a que a precede, quando a campeã superleve Katie Taylor e Amanda Serrano tiverem uma revanche da emocionante vitória de Taylor em 2022 na primeira luta de boxe feminino a ser atração principal no Madison Square Garden.

Então Paul tentará mostrar o que espera se tornar no boxe, ou talvez Tyson possa demonstrar o que ele já foi. Ele disse que seus problemas de saúde não vão impedir isso.

“Tive uma pequena adversidade. Fiquei doente, mas estou melhor”, disse Tyson. “Sinto-me bem.”