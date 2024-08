Mikel Arteta ‘surpreso’ com o polêmico cartão vermelho de Declan Rice

Mikel Arteta disse que ficou “surpreso” com a expulsão de Declan Rice no empate do Arsenal por 1 a 1 com o Brighton no sábado e pediu maior consistência na arbitragem.

Rice foi expulso aos 50 minutos depois que o árbitro Chris Kavanagh mostrou o segundo cartão amarelo pelo que a Premier League esclareceu mais tarde como “atraso no reinício”, após tirar a bola do caminho de Joël Veltman quando ele tentava cobrar uma falta, o que causou um choque entre os dois.

Veltman chutou Rice em vez da bola e Arteta alegou que isso deveria ter sido punido, citando também que João Pedro escapou de um cartão amarelo por chutar a bola para longe no primeiro tempo.