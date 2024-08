Mikel Merino fora do elenco da Real Sociedad, Arsenal negocia avanço

A proposta de transferência de Mikel Merino para o Arsenal ficou mais próxima no sábado, depois que o meio-campista foi deixado de fora do elenco da Real Sociedad para a partida de estreia na LaLiga.

Fontes disseram à ESPN que o Arsenal está perto de um acordo pelo jogador de 28 anos, que já finalizou os termos pessoais com o clube do norte de Londres.

Escolhas do editor

1 Relacionado

As negociações continuam sobre a taxa exata e a estrutura de pagamento — estimada em algo em torno de £ 28 milhões (US$ 36,2 milhões) — e o técnico da Real Sociedad, Imanol Alguacil, confirmou que Merino não participará do jogo em casa de domingo contra o Rayo Vallecano, pois seu futuro é incerto.

“Trabalhamos com a ideia de que contaríamos com ele, mas decidi deixá-lo fora do elenco”, disse Alguacil a repórteres na Espanha.

“Ele me disse que estava pronto para ajudar. Ele queria estar em campo. Nós somos os que estamos aqui.

“Há conversas abertas com outros clubes e esta decisão é a melhor para eles, para o clube e para mim.

Mikel Merino venceu o Campeonato Europeu com a Espanha. Foto de Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

“Não sei se estou otimista sobre ele. Sei mais ou menos o que ele quer, mas não sabemos como essas conversas vão terminar. No momento, ele está conosco. Amanhã ele estará fora do jogo.

“Estamos falando do melhor meio-campista da LaLiga, como já disse antes. Você pode imaginar o que isso significa.”

A Real Sociedad vem tentando renovar o contrato de Merino, cujo acordo atual expira no próximo verão.