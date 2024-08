Milan 2-2 Barcelona (6 de agosto de 2024) Análise do jogo

O Milan venceu o Barcelona nos pênaltis no Estádio M&T Bank, em Baltimore, Maryland, na noite de terça-feira, enquanto os dois times se preparam para as próximas temporadas de clubes, que ocorrerão em apenas algumas semanas.

Robert Lewandowski marcou duas vezes para anular um gol e uma assistência de Christian Pulisic, enquanto Barça e Milan terminaram o tempo regulamentar empatados em 2 a 2 antes de irem para os pênaltis.

Pulisic deu assistência para Luka Jovic no início do primeiro tempo e marcou um gol, acertando um chute inteligente de um ângulo apertado que venceu o goleiro do Barça Marc-André ter Stegen, dobrando a vantagem do Milan.

Depois de sofrer dois gols, Lewandowski descontou para o Barça antes do intervalo, após um erro defensivo do Milan deixá-lo livre na parte superior da área para finalizar com um belo chute em Lorenzo Torriani e fazer 2 a 1.

O Barcelona empatou antes dos 15 minutos, com Lewandowski marcando seu segundo gol, dessa vez chutando para o gol vazio depois que Pau Victor cruzou delicadamente e colocou a bola no seu caminho, na frente do gol.

Com o Milan liderando a disputa por pênaltis por 4 a 3, Torriani defendeu a sexta tentativa do Barça na noite e garantiu a vitória do Milan na pré-temporada.

A partida encerra as respectivas turnês dos times pelos EUA, com a pré-temporada do Milan terminada antes do início da Série A em 17 de agosto contra o Torino. O Barça, por sua vez, jogará contra o AS Monaco no Trofeo Joan Gamper em 12 de agosto na Espanha antes de um jogo fora de casa contra o Valencia para começar a temporada 2024-25 da LaLiga sob o comando do novo técnico Hansi Flick.