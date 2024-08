Ministério Público intermediará reunião entre Mov. da População em Situação de Rua com governador Paulo Dantas

O procurador-geral de Justiça (PGJ), Lean Araújo, conseguiu agendar uma reunião para que o governador Paulo Dantas receba o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. A pauta foi articulada após o encontro entre os chefes do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) e do Poder Executivo Estadual, ocorrido no início da tarde desta terça-feira (20), no Palácio República dos Palmares. Na ocasião, Lean Araújo e Paulo Dantas também debateram sobre o orçamento do MPAL para o exercício financeiro 2025.

Durante o encontro com o governador, o procurador-geral de Justiça explicou detalhes da atuação do Ministério Público em defesa da dignidade da pessoa em situação de rua, falou sobre as articulações que estão sendo promovidas com estado e município para acolher esse público em abrigos, garantir a assistência do consultório de rua e viabilizar moradia e segurança, dentre outras medidas.

Após essa explanação, Lean Araújo informou que o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, em reunião com a promotora de Justiça Alexandra Beurlen, titular da 61ª Promotoria de Justiça – Direitos Humanos, pediu a intermediação do MPAL para um encontro com Paulo Dantas. “O governador se mostrou sensível ao nosso pleito e assumiu o compromisso de escolher uma data e nos informar sobre quando será essa reunião. Será um momento importante para que o movimento exponha as suas necessidades e, todos juntos, possamos discutir as pautas a serem apresentadas e saber quais delas poderão ser atendidas a curto, médio e longo prazo”, disse o PGJ.

Paulo Dantas também relatou ações que estão sendo adotadas para levar dignidade a essas pessoas: “Estamos trabalhando para diminuir esse quantitativo de pessoas em situação de rua e, com a ajuda do Ministério Público, e ouvindo novamente o movimento, vamos avançar nessa garantia de direitos”, afirmou.

Orçamento

Por fim, a reunião com o governador tratou da pauta sobre o orçamento para o exercício financeiro 2025 do Ministério Público do Estado de Alagoas. Ao chefe do Poder Executivo, Lean Araújo falou sobre as necessidades da instituição e futuros investimentos que carecem do reajuste no valor repassado ao MPAL anualmente.