Misfits Boxing 17 card de luta: Danny Simpson vs. Danny Aarons

O card de lutas do Misfits Boxing 17 tem sete lutas para o evento Simpson vs. Aarons, que acontece na 3Arena em Dublin, Irlanda, no sábado.

No evento principal, Danny Simpson, um membro-chave do lendário time do Leicester City que venceu a Premier League em 2016, enfrenta a popular estrela da mídia social Danny Aarons. Simpson entra no lugar da estrela do TikTok Beavo, que foi forçado a se retirar devido a uma lesão.

Deen the Great retorna ao ringue enquanto enfrenta Dave Fogarty pelo título leve do Misfits no co-evento principal. Anthony Taylor também compete em uma luta de campeonato enquanto enfrenta Gabriel Silva — filho do ex-campeão peso médio do UFC Anderson Silva — pelo título meio-pesado da promoção.

Outras lutas incluem a estrela britânica do TikTok HSTikkyTokky fazendo sua estreia promocional enquanto enfrenta Ilha do Amor membro do elenco George Fensom.

Confira abaixo o card de lutas do Misfits Boxing 17.

Card principal, 15h ET, DAZN PPV

Danny Simpson contra Danny Aarons

Deen the Great vs. Dave Fogarty – luta pelo título dos leves

Anthony Taylor vs. Gabriel Silva – luta pelo título dos meio-pesados

HSTikkyTokky vs. George Fensom

Sami Hamed vs. Jesse Clarke

Ben Williams contra Warren Spencer

Mike Edwards contra Jake Cornish

DTG vs. Minicon