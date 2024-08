Mohamed Salah não está focado na situação do contrato do Liverpool

O atacante do Liverpool, Mohamed Salah, disse que está se concentrando apenas em aproveitar o futebol e não no fato de que seu contrato com o clube expira no final da temporada.

Salah, 32, marcou nas duas vitórias do Liverpool na Premier League nesta temporada, mas tem sido relacionado a uma transferência para longe do clube de Merseyside, com interesse da Saudi Pro League em particular.

“Eu vim para uma temporada e pensei: ‘Tenho apenas um ano restante, então vamos aproveitar. Não pense no contrato agora, não pense em nada agora, vamos aproveitar'”, disse Salah à Sky Sports.

“Não quero pensar no próximo ano ou no futuro. Vamos aproveitar o último ano e veremos.”

O internacional egípcio marcou 213 gols em 351 aparições pelo Liverpool, somando 90 assistências. Ele chegou em 2017 vindo da Roma, após períodos no Basel, Chelsea e Fiorentina.

O Liverpool enfrenta o Manchester United no Old Trafford no domingo, enquanto Arne Slot tenta dar continuidade ao início vitorioso de sua gestão.