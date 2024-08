Molly Kearney sai do ‘SNL’ junto com o colega do elenco Punkie Johnson

“Saturday Night Live” está agitando as coisas para sua 50ª temporada … com dois colegas de elenco saindo oficialmente do programa de esquetes da NBC.

Molly Kearney foram às redes sociais na sexta-feira para anunciar sua saída do ‘SNL’, depois de ingressar no programa pela primeira vez em 2022. Não está claro se Molly – que foi o primeiro membro do elenco não binário do programa – deixou o programa em seus próprios termos … mas seus declaração indicou que eles poderiam não ter sido convidados a voltar.

MK assinou sua mensagem com uma nota enigmática… “Cabeça erguida e coração aberto.”

Mesmo assim, Molly manteve as coisas positivas para a despedida, já que chamaram o show de um “sonho que se tornou realidade” e deixaram claro que estavam gratos pela oportunidade. Eles também gritaram coadjuvantes Marcelo Hernández, Devon Walker dar Michael Longfellowa quem chamaram de “tripulação do primeiro dia”.

O anúncio de Molly chega um dia depois Punkie Johnson confirmou sua saída do ‘SNL’ … depois de compartilhar a notícia anteriormente em seu show de 31 de julho no Union Hall do Brooklyn.

De acordo com Punkie, sua quarta temporada no ‘SNL’ seria a última… porém, ela garantiu a seus seguidores que “não houve rixa” em relação à sua saída.

“Saturday Night Live” tende a fazer anúncios do elenco em setembro… pouco antes da estreia da nova temporada. No entanto, Maya Rodolfo já foi confirmado como ex-aluno de retorno, já que ela está pronta para reprisá-la Kamala Harris impressão em meio às eleições presidenciais de 2024.