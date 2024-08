Mookie Betts, do Dodgers, está de volta após se recuperar de uma mão quebrada

MILWAUKEE — Mookie Betts está de volta ao Los Angeles Dodgers depois de ficar afastado por quase dois meses com uma mão esquerda quebrada.

Os Dodgers anunciaram antes do jogo de segunda-feira à noite com o Milwaukee Brewers que eles ativaram o oito vezes All-Star e MVP da Liga Americana de 2018 da lista de lesionados. Eles abriram espaço para ele ao designar o utilityman Amed Rosario para atribuição.

Betts, que fará 32 anos em 7 de outubro, estava rebatendo .304 com uma porcentagem de base de .405, 10 home runs, 40 RBIs e nove roubos de bola em 72 jogos quando entrou para a lista de lesionados em 17 de junho. Betts sofreu a lesão quando foi atingido por uma bola rápida de 97,9 mph do apaziguador do Kansas City Royals, Dan Altavilla, em 16 de junho.

Embora Betts jogasse principalmente como shortstop e rebatedor inicial antes de sua lesão, o técnico do Dodgers, Dave Roberts, disse na semana passada que o time o moveria para o campo direito e o faria rebater como segundo rebatedor quando ele retornasse.

Essa mudança permitiria que o duas vezes MVP da Liga Americana, Shohei Ohtani, permanecesse na posição de titular, onde ele tem rebatido extremamente bem desde a lesão de Betts.

Rosario, 28, teve uma média de rebatidas de .273 com uma porcentagem de base de .333, nenhum home run, duas RBIs e um roubo de bola em cinco jogos desde que os Dodgers o adquiriram do Tampa Bay no mês passado em troca do arremessador da liga menor Michael Flynn.

Rosario teve média de rebatidas de .307 com porcentagem de base de .331, dois home runs, 26 RBIs e nove roubos de bola em 76 jogos pelo Tampa Bay.