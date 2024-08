Morgan Wallen sai com Tom Brady e Mike Tyson em show em Las Vegas

Morgan Wallen causou grande impacto em Nevada na sexta-feira… fazendo uma de suas habituais greves com algumas grandes celebridades – Tom Brady dar Mike Tyson .

Wallen foi flanqueado de ambos os lados pela grande lenda do boxe da NFL no Allegiant Stadium em Las Vegas, onde se apresentou na noite de sexta-feira durante uma parada em sua turnê de música country.

Morgan e companhia. pareciam todos animados enquanto desfilavam pelo túnel com a multidão aplaudindo ao fundo. A certa altura, Morgan se virou para Brady e os dois tiveram uma conversa amigável.

Curiosamente, Wallen – e não Brady – foi enfeitado com o número 1. Camisa 98 Raiders, o número usado pela estrela da defesa do time Max Crosby .

Como você deve saber, Brady e seus sócios estão perto de comprar cerca de 10% das ações dos Raiders com o investimento proposto de US$ 175 milhões. Os Raiders estão avaliados em US$ 5,8 bilhões.