Morto aos 81 anos pela lenda da WWE Afa Anoa

Hall da Fama da WWE Afa Anoa’i , o irmão de Sika para Anoa e tio do atual WWE Superstar Reinos Romanos, morreu aos 81 anos.

Filha de Afa – Anoa’i errado – confirmou o falecimento em sua conta X… dizendo: “Hoje, todas as nossas vidas mudaram irreparavelmente. Eu te amo muito, pai. Mais do que qualquer palavra poderia expressar.”

Hoje, todas as nossas vidas mudaram irreparavelmente. Eu te amo muito, pai. Mais do que qualquer palavra poderia expressar. Sua força era absolutamente sobre-humana. Você lutou até o fim, e o final foi pacífico. Isso é tudo que eu poderia esperar. Eu te amo muito. pic.twitter.com/0mt5blynH3

A notícia chega meses depois do falecimento de Sika, aos 79 anos.

Afa iniciou sua carreira no wrestling logo após deixar os fuzileiros navais… com sua primeira luta ocorrendo em 1971. Depois disso, ele começou a treinar com seu irmão, Sika – e os dois formariam a lendária tag team Wild Samoans.