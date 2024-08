MP e Defensoria Pública realizam fiscalização na Casa de Passagem Familiar e identificam necessidades de reforma

Dando continuidade às ações de fiscalização dos serviços destinados à população em situação de rua, o Ministério Público de Alagoas (MPAL) e a Defensoria Pública do Estado (DPE) realizaram, nesta quinta-feira (08), uma visita à Casa de Passagem Familiar, um espaço essencial para o acolhimento de famílias que enfrentam desestruturação financeira e social. O local desempenha um papel crucial na preservação dos vínculos familiares entre pais e filhos, oferecendo suporte para que essas famílias possam se reinserir na sociedade.

Durante a inspeção, foram identificadas necessidades urgentes de melhorias na estrutura da Casa de Passagem Familiar. “As principais questões observadas incluem a necessidade de adaptações nos banheiros, melhorias no acesso à água potável, adequação da lavanderia e a falta de materiais de higiene pessoal, com destaque para a insuficiência de fraldas para as crianças”, afirmou a promotora de Justiça Alexandra Beurlen.

Diante dos problemas detectados, o Ministério Público e a Defensoria Pública irão solicitar à secretaria responsável que providencie as reformas e ajustes necessários para garantir que o serviço continue a atender de forma digna e eficiente as famílias acolhidas. A iniciativa reforça o compromisso das instituições em assegurar que os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social sejam respeitados e que os serviços públicos prestados a essa população sejam de qualidade.

Lar Santo Antônio de Pádua

Além isso, atendendo à recomendação do Ministério Público de Alagoas (MPAL), as equipes de assistência social e saúde do município e do estado, juntamente com a psicóloga do MPAL, Renata Guerra, iniciaram nesta quinta-feira (08) o processo de anamnese dos acolhidos no Lar Santo Antônio de Pádua. As atividades foram conduzidas na van do MP, que ofereceu suporte logístico para a realização das avaliações.

O MPAL continuará acompanhando de perto o processo de avaliação e os encaminhamentos necessários, reafirmando seu compromisso com a defesa dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade.

GALERIA DE FOTOS: