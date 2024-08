MPAL capacita 14 municípios sobre combate à violência contra crianças e adolescentes

Nesta segunda-feira (5), o Ministério Público de Alagoas realizou, em Matriz do Camaragibe, capacitação sobre o aplicativo “Aprender a Proteger”, que tem como objetivo o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Voltado a profissionais que atuam na área da infância, o encontro contou com a participação de representantes de 14 municípios.

De acordo com o coordenador do Núcleo da Infância e Juventude do MPAL, promotor de Justiça Cláudio Malta, esse é o primeiro encontro de capacitação do “Aprender a Proteger” que aconteceu de forma regionalizada, atraindo profissionais que atuam na rede de proteção à infância, a exemplo de educadores, psicólogos, conselheiros tutelares, entre outros atores.

O evento é uma realização do MPAL, que contou com a parceria da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas (Undime/AL), da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) e do Conselho Estadual de Educação (CEE).

Saiba mais

O aplicativo “Aprender a Proteger” tem como objetivo ser uma ferramenta de conscientização sobre a proteção de crianças e adolescentes. A elaboração do aplicativo foi coletiva, envolvendo a colaboração de diversas instituições, incluindo o MPAL, UNCME, UNDIME, CEE e SEDUC.

Além dessas entidades, a consultora Rita Ippolito desempenhou um papel crucial, destaca o promotor Cláudio Malta. Ela não apenas contribuiu com a idealização da ferramenta, como também foi a responsável pela criação de todos os conteúdos disponíveis no aplicativo.

Imagens: Undime