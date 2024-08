MPAL debate atendimento à mulher e criança vítimas de violência durante seminário

O Ministério Público de Alagoas sediou o I Seminário de Fortalecimento para o Fluxo de Atendimento a Mulheres, Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Realizado nesta quinta-feira, 29 de agosto, o encontro contou com diversas palestras, a exemplo de fala proferida pela promotora de Justiça Alexandra Beurlen.

Durante o diálogo, ela falou sobre as diversas formas de violência que afligem as mulheres, desde as agressões físicas até as formas mais veladas, a exemplo da violência simbólica. “São violências que estão introjetadas na sociedade e não percebemos que são violências que estão relacionadas à questão de gênero”, declarou.

A promotora Alexandra destacou que a violência doméstica sofrida pela mulher também afeta crianças e adolescentes que vivem nesses cenários de violência. “Por esse motivo, precisamos ter um olhar diferenciado e carinhoso com a mulher que é vítima de violência doméstica, pois a questão é bem mais complexa e afeta a todos”, pontuou.

Diálogo

A secretária Municipal da Mulher, Pessoas com Deficiência, Idosos e Cidadania de Maceió, Sarah da Silva Nunes Pontes, acredita ser importante que os debates relacionados à temática envolvam os diversos atores que integram a rede de proteção, a exemplo dos órgãos públicos e da sociedade civil organizada.

“Já debatemos o fluxo de atendimento em oficinas prévias para que pudéssemos entender mais sobre o tema. Ao longo desse mês, tivemos encontros bastante produtivos. O evento de hoje vem para concluir a construção desse fluxo. É de grande importância a participação dos órgãos públicos e movimentos sociais nesse processo”, afirmou a secretária Sarah.

Ela também aproveitou a oportunidade para agradecer o MPAL por ceder o espaço para a realização do evento.