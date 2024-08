MPAL e entidades se reúnem para oferecer dia de lazer para cerca de mil crianças e adolescentes

“Foi um dos dias mais legais da minha vida!”. Foi assim que a pequena Ágatha Heloísa Rotondário, de 8 anos, aluna de Creche Escola Irmã Blandina, traduziu o sentimento de ter participado, neste sábado (24), das atividades que envolveram recreação, bate-papo, espetáculo infantil e lanche do MCDia Feliz. Ela e mais cerca de mil pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, abrigados e assistidos por entidades filantrópicas em Maceió, foram beneficiados por mais uma ação do projeto ‘Atuação em Rede do Terceiro Setor’, do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), que tem o objetivo de fortalecer o vínculo entre as organizações sem fins lucrativos, de modo que elas possam se ajudar mutuamente.

A ação deste sábado foi promovida pelo MPAL em parceria com o Centro Universitário Cesmac, a Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas (Apala), a Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura (Fapec), a Fundação Casa do Especial (Funcae), o Corpo de Bombeiros Militar e a Fundação João Paulo II. Juntos, eles proporcionaram ao público uma manhã cheia de diversão que envolveu recreação, interação com os bombeiros e a apresentação do espetáculo ‘Simba’ pela Companhia de Teatro Maria Carrascosa. As atividades foram finalizadas com um lanche da rede de fast-foods McDonald’s, uma vez que, neste 24 de agosto, toda verba arrecadada pela empresa com a venda do sanduíche Big Mac será destinada à Apala, entidade que ajuda crianças com todos os tipos de câncer e adultos com leucemia aqui no estado.

“Esse é um momento ímpar, onde tantas instituições, a convite do Ministério Público, uniram-se para proporcionar um sábado tão especial para essas crianças e adolescentes que serão o futuro de Alagoas”, declarou o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

O promotor de Justiça Givaldo Lessa, titular da 24ª Promotoria de Justiça (velamento de fundações) e coordenador da iniciativa, comemorou o sucesso da ação e detalhou a importância do projeto: “O ‘Atuação em Rede do Terceiro Setor’ é uma iniciativa onde o Ministério Público, ao lado de todas essas entidades, promove uma grande mobilização com o propósito de ajudar a fazer a mudança social que a gente tanta almeja, com cada um desses atores dando a sua contribuição para melhorar a qualidade de vida da população”, explicou ele.

“O Cesmac, por meio de sua diretoria, está imensamente feliz em participar de um projeto extraordinário como esse, que acolhe crianças e adolescentes vulneráveis de instituições assistenciais, a fim de proporcionar a eles, dentre outras coisas, cultura e lazer, direitos que muitas vezes lhe são negados. É uma honra estarmos juntos. Ao Ministério Público, manifesto minha admiração nas pessoas do seu procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, e do promotor de Justiça Givaldo Lessa. Eles são gigante em tudo que fazem e, assim como Cesmac, possuem um olhar especial aos mais humildes”, afirmou o vice-reitor do Cesmac, professor Douglas Apratto.

Alberto Jorge Omena Vasconcellos, diretor executivo da Fapec, também ficou feliz com a parceria: “Nós da Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultua ficamos honrados com a parceria firmada com MP de Alagoas, especialmente com a Promotoria Especializada de Fundações, por meio da qual pudemos contribuir para uma manhã muito especial de cultura para as crianças. Trabalharemos em conjunto com o Ministério Público para plena continuidade do projeto nos próximos anos, assegurou.

A Arquidiocese de Maceió, que participou das atividades por meio da Fundação João Paulo II, também celebrou o trabalho realizado neste sábado. “Hoje vivemos um dia diferente, tivemos oportunidade de ser útil, então, nossa gratidão à Promotoria de Fundações por proporcionar àqueles que nunca tiveram acesso à arte, à cultura, um sábado com teatro e cheio de encontros e de partilhas. Temos certeza que tudo ficará guardado na memória dos que lá estiveram”, comentou o sacerdote e presidente da fundação.

Liziane de Medeiros, presidente da Funcae, afirmou que, tão logo recebeu o convite para integrar a ação, já começou a articular a colaboração da entidade: “Conseguirmos criar uma escola de artes dentro da Funcae e estávamos nos preparando para encenar esse espetáculo Simba no final do ano. Diante do convite, apressamos os ensaios e preparamos tudo com muito carinho. Foi lindo de ver”, discursou ela.

A programação

A garotada começou a manhã comendo pipoca e participando de atividades recreativas, o que envolveu uma série de brincadeiras, apresentações culturais e exposição dos veículos e fardamento dos bombeiros. Na sequência, ela voltou a atenção para o bate-papo que ocorreu com a tenente-coronela Viviane Suzuki, que falou sobre o funcionamento da corporação e os diferentes tipos de socorro que são prestados.

Em seguida, a Companhia de Teatro Maria Carrascosa encenou o espetáculo ‘Simba’, o personagem principal da história d’O Rei Leão. Por duas horas, a plateia assistiu atentamente à peça e interagiu com os artistas.

Alexandre Lima, coordenador da companhia, disse que o grupo cultural ficou feliz em ter participado da atividade deste sábado: “Aproximar crianças e adolescentes do teatro é uma forma de despertar neles o interesse pelas artes cênicas. Quem sabe, no futuro, teremos atores que vão dizer que, depois de participar deste momento, descobriram qual profissão queriam seguir. Nossos agradecimentos ao Ministério Público e a todos os parceiros, contem sempre conosco”, garantiu.

O evento, que ocorreu no Centro Cultural Reitor João Sampaio, do Cesmac, contou com as presenças da procuradora de Justiça Neide Camelo, dos promotores de Justiça Viviane Sandes, Marília Cerqueira, Almir Crescêncio, Alberto Tenório e Anderson Cláudio e dos servidores da 24ª Promotoria de Justiça.