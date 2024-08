MPAL participa de evento sobre inovações tecnologicas na Justiça estadual

O Ministério Público de Alagoas participou nesta quinta-feira, 1º de agosto, da abertura do workshop “Tecnologia e inovação: perspectivas para a Justiça estadual brasileira”, evento que tem como objetivo levantar debates sobre o papel das tecnologias da informação no aprimoramento do serviço que é prestado à sociedade. O encerramento da capacitação será nesta sexta (2).

Para o presidente do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) do MPAL, promotor de Justiça Vicente Porciúncula, é importante que os órgãos públicos de um modo geral realizem atualizações constantes sobre inovações tecnológicas, principalmente sobre o potencial que elas têm em facilitar o acesso da população aos serviços prestados.

“No caso do Ministério Público, especificamente, estamos visualizando os caminhos de inovação do sistema judicial para balizarmos juntos, MP e Tribunal de Justiça, as estratégias necessárias ao atendimento dos interesses comuns, uma vez que as duas instituições têm muitos pontos de convergência. Esse tipo de encontro é muito produtivo”, destacou o promotor Vicente.

Palestras

No primeiro dia de evento, os participantes puderam assistir duas palestras: uma sobre inovação no Judiciário e outra sobre o futuro do processo eletrônico. As falas ficaram a cargo da conselheira Daniela Pereira Madeira, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e dos juízes Rafael Leite (CNJ), Alexandre Libonati (CNJ) e José Faustino Macedo Souza (TJPE).

Além do promotor de Justiça Vicente, que estava representando a Procuradoria-Geral de Justiça, também participaram do evento a promotora de Justiça Lavínia Fragoso e, representando a Diretoria de Tecnologia da Informação do MPAL, os servidores Marcel Vasconcelos (diretor), Flávio Vasconcelos e Filipe Coimbra.

Imagens: TJAL