MPAL realiza reunião em Delmiro para tratar sobre o direito ao passe livre no transporte coletivo

Para tratar sobre as vagas reservadas a pessoas com deficiência e idosas em vans que fazem transporte intermunicipal, o Ministério Público de Alagoas realizou reunião nesta quinta-feira (22) com o Município de Delmiro Gouveia, Arsal e representantes das empresas de transporte coletivo.

O promotor de Justiça Frederico Monteiro explica que, no encontro, foi definido um cronograma com ações prevendo a implementação de uma política de fiscalização junto aos permissionários de transporte coletivo e, dessa forma, seja garantido o direito ao passe livre no transporte intermunicipal de pessoas com deficiência e idosas.

Participaram da reunião os diretores executivos da Arsal, Edvaldo Francisco do Nascimento e Andressa Alves Pedrosa; o procurador-geral do Município, Ailton Paranhos; a secretária de Assistência Social de Delmiro, Kika Marques, além dos permissionários de transporte coletivo e interessados.