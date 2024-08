Mudança de Tim Ream da USMNT para Charlotte está em fase final – fontes

O Charlotte FC deve concluir a contratação do zagueiro da seleção masculina dos Estados Unidos e do Fulham, Tim Ream, nos próximos dias, disseram fontes próximas às negociações à ESPN.

As conversas entre as duas partes começaram há mais de dois meses, com o time da MLS e Ream agora finalizando os detalhes necessários. O contrato do defensor com o Fulham expira em 2025, o que significa que Charlotte terá que pagar uma taxa de transferência não revelada para o time inglês.

Ream chegou ao Fulham vindo do Bolton Wanderers em 2015, fazendo 312 aparições desde sua estreia. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha durante a campanha de 2023-24 que o forçou a uma função limitada.

No geral, ele marcou um gol em 18 partidas em todas as competições na temporada passada.

Seu tempo na Europa impulsionou Ream a um papel de destaque na seleção masculina dos EUA, somando 56 convocações e sendo titular em todos os quatro jogos da Copa do Mundo do Catar de 2022.

Ream também teve um papel fundamental na campanha dos Estados Unidos na Copa América de 2024 sob o comando do ex-técnico Gregg Berhalter, sendo titular em todas as três partidas da fase de grupos antes de ser eliminado ainda na fase de grupos.

Espera-se que Ream desempenhe um papel fundamental na defesa do Charlotte depois que o técnico Dean Smith expressou a necessidade de um experiente zagueiro canhoto. Ainda não se sabe quando Ream estreará pelo time da MLS quando o acordo for concluído.

Charlotte está atualmente em sexto lugar na tabela da Conferência Leste com 37 pontos em 25 jogos. O time também foi eliminado da Leagues Cup de 2024 após acumular apenas dois pontos na fase de grupos após perder para o Philadelphia Union e derrotar o Cruz Azul nos pênaltis.

O time de Smith retomará a liga em 24 de agosto, quando receberá o New York Red Bulls no estádio Bank of America em Charlotte, Carolina do Norte.