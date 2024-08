Mudança no ranking: Dan Hooker, Kai Kara-France lideram grandes movimentos após o UFC 305

Israel Adesanya pode ter ficado aquém em sua tentativa de reconquistar o título dos médios do UFC, mas o resto da equipe do City Kickboxing se destacou no UFC 305.

Entre eles, os principais eram os companheiros de equipe de Adesanya, o peso leve Dan Hooker e o peso mosca Kai Kara-France, ambos conquistando as maiores vitórias de suas respectivas carreiras no UFC no card pay-per-view de sábado. Hooker venceu uma exaustiva guerra de atrito contra Mateusz Gamrot para aumentar sua sequência de vitórias para três seguidas e saltar para a disputa pelo título dos leves, enquanto Kara-France precisou de menos de um round para nocautear o desafiante anterior ao título Steve Erceg e restabelecer sua presença na disputa pelo título dos moscas.

Como tal, Hooker e Kara-France compõem dois dos movimentos mais impactantes no ranking global de MMA Fighting enquanto a poeira baixa de Perth. Em nossa última atualização divisional, Hooker sobe três posições para o ranking de peso leve nº 9, enquanto Kara-France avança para o nº 6 na escada do peso mosca.

Embora possa não ser tão imediatamente visível quanto esses dois, outro resultado notável do UFC 305 centrou-se no headliner do evento, o campeão dos médios do UFC Dricus du Plessis. O detentor do título sul-africano ainda pode ter alguns céticos na comunidade do MMA por causa de seu estilo único, mas você não os encontrará entre o painel de votação de sete pessoas do MMA Fighting. Com sua finalização no quarto round de Adesanya, “Stillknocks” capturou todos os sete votos de primeiro lugar de nossa equipe em 185 libras, finalmente convencendo o único resistente em nosso painel da superioridade de du Plessis sobre o campeão invicto do Bellator, Johnny Eblen.

Du Plessis agora representa o primeiro peso médio unânime do nosso time no mundo desde que o segundo reinado de Adesanya terminou de forma chocante nas mãos de Sean Strickland.

Confira abaixo nossos rankings atualizados das divisões mais afetadas pelo UFC 305.

Luta de MMA

Luta de MMA