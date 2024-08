Mudanças na elegibilidade da Previdência Social: Quais são as novas condições para ser elegível ao SSDI?

EA Administração da Segurança Social (SSA) ampliou recentemente a sua Subsídios Compassivos (CAL) programa, uma iniciativa-chave projetada para acelerar o processo de solicitação de invalidez para indivíduos com condições médicas graves. Nesta última atualização, nove novas condições foram adicionadas ao programa, e revisões foram feitas em duas condições existentes, refletindo o compromisso contínuo da SSA para melhorar o acesso aos benefícios por incapacidade.

De acordo com Comissário da SSA Martin O’Malleyas novas condições agora reconhecidas pelo programa CAL incluem Síndrome de Bainbridge-Ropers, Síndrome de Costello, Malignidades Histiocíticas, Síndrome de Marfan Neonatal, Síndrome PACS1, Linfoma Plasmablástico, Carcinoma Medular Renale status de lista de espera para transplante cardíaco adulto e pediátrico. Essas adições têm a intenção de garantir que indivíduos com essas condições particularmente graves e que alteram a vida possam receber aprovação rápida para benefícios por incapacidade.

O Comissário O’Malley enfatizou a importância desta expansão, afirmando: “Estou firmemente comprometido em reduzir o tempo que as pessoas esperam para receber uma decisão sobre seu pedido de invalidez, e estamos progredindo. Os Compassionate Allowances contribuem para esse esforço ao acelerar o processo de pedido de invalidez para indivíduos que provavelmente serão aprovados para benefícios devido à gravidade de sua condição médica..”

Nove condições adicionadas, duas revisadas

O Subsídios Compassivos O programa desempenha um papel fundamental nos esforços da SSA para agilizar o processo de aprovação para aqueles cujas condições médicas atendem claramente aos padrões legais de incapacidade da agência.

Ao reconhecer certas condições como qualificativas para CAL, a SSA pode aprovar essas reivindicações mais rapidamente, muitas vezes com base apenas na documentação médica que confirma o diagnóstico. Isso é particularmente vital para indivíduos com condições que os deixam incapazes de trabalhar e que precisam urgentemente de apoio financeiro.

A partir de agora, o O programa CAL abrange um total de 287 condiçõescom mais de um milhão de indivíduos já tendo se beneficiado desse processo acelerado. A decisão da SSA de expandir o programa destaca o compromisso contínuo da agência em fornecer assistência oportuna aos mais necessitados.

Para indivíduos que buscam mais informações sobre o Subsídios Compassivos programa, incluindo uma lista completa de condições de qualificação, a SSA os incentiva a visitar seu site em www.ssa.gov/compassionateallowances. Este recurso fornece orientação detalhada sobre como navegar no processo de inscrição e garantir que os candidatos qualificados recebam os benefícios que merecem sem atrasos desnecessários.