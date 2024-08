Muhammad Mokaev diz que recebeu alta do hospital após acidente de carro assustador no Daguestão

ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Muhammad Mokaev envolvido em acidente de carro no Daguestão

De acordo com vários relatos de veículos de comunicação russos, o ex-peso-mosca do UFC Muhammad Mokaev se envolveu em um acidente de carro no Daguestão. Mokaev estava supostamente dirigindo seu Mercedes-AMG A 35 AMG, mas perdeu o controle… foto.twitter.com/j3dDuBS5f2

— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) 22 de agosto de 2024