Muhammad Mokaev renova com o Brave CF após sair do UFC

Muhammad Mokaev está voltando para casa.

O peso-mosca invicto, que deixou o UFC após o término de seu contrato recente, renovou com o Brave CF, a promoção do Bahrein onde Mokaev passou o início de sua carreira.

Os dirigentes do Brave CF confirmaram a notícia a Guilherme Cruz, do MMA Fighting, no sábado.

”Houve uma perseguição injusta ao seu caráter e tentativas de usar difamação para alimentar vinganças pessoais, e está evidentemente claro que não há razões claras para que o melhor atleta do mundo não possa competir”, disse o presidente do Brave CF, Mohammad Shahid, em um comunicado à imprensa. “Não é disso que se trata o esporte, e para o BRAVE CF tê-lo de volta é fantástico, e agora ele pode se tornar uma voz para todos esses desafios. Não apenas isso, seu retorno solidifica nosso ethos de ter o melhor lutando contra o melhor, independentemente de qualquer outra variável, seja de credo, sexo, cor ou comercialização.”

“Gostaríamos de dar as boas-vindas de volta a Muhammad Mokaev, um superstar invicto, que é uma lenda amadora, com dois títulos mundiais da IMMAF, e alguém que provou ser o melhor Flyweight do mundo, sem perdas em seu histórico amador ou profissional. Este é um momento muito emocionante para o Brave CF.”

O retorno de Mokaev ao Brave CF acontece poucas semanas após sua carreira no UFC chegar a um fim sem cerimônia após uma vitória sobre Manel Kape no UFC 304.

Apesar de deter um recorde invicto no UFC e estar próximo da disputa pelo título com sua última vitória, Mokaev não recebeu uma nova oferta de contrato, o que o CEO do UFC, Dana White, alegou que se deveu a uma série de fatores externos ao octógono.

“Houve tanta merda ruim que aconteceu nos bastidores com aquela coisa. Nada bom”, disse White sobre um incidente pré-luta entre Mokaev e Kape antes do UFC 304.

“Ouça, as coisas que aconteceram aqui nos últimos meses, que começaram no [UFC Performance Institute] e outras histórias sobre isso estourando, além de muitas outras coisas. Esses caras não querem recontratá-lo.”

Sem o UFC como opção, Mokaev retorna ao Brave CF, onde construiu um impressionante histórico de 4-0, com uma vitória sem resultado, antes de deixar a organização.

Agora ele retorna com esperanças de revigorar sua carreira.