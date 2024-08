‘Muito irritado’ Merab Dvalishvili critica o treinador principal de Sean O’Malley: ‘Ele não é um homem de verdade’

Dias depois de Merab Dvalishvili finalmente ter Sean O’Malley como seu próximo oponente, ele se reuniu com o campeão peso galo para uma sessão de fotos para começar a promover o UFC 306.

O card que acontece no Sphere em Las Vegas foi provocado como o evento mais caro da história do UFC, então é lógico que a promoção vai colocar muito marketing para fazer do UFC 306 o maior e melhor show possível. Parte da sessão de fotos envolveu Dvalishvili ficando cara a cara com O’Malley para um staredown, mas os dois rivais mal chegaram a um pé um do outro antes que a conversa fiada começasse.

O UFC finalmente divulgou um clipe mostrando Dvalishvili discutindo com O’Malley enquanto uma Alexa Grasso atordoada assistia ao fundo, mas acontece que as câmeras não começaram a filmar rápido o suficiente para flagrar tudo.

“Nós estávamos apenas fazendo um faceoff”, disse Dvalishvili ao MMA Fighting. “Eles queriam que nos enfrentássemos sem conversa. Mas é claro, quando vi Sean, ele estava tirando sarro de mim. Ele estava brincando, ‘Bem-vindo ao grande show’, e ele disse, ‘Oh, você já esteve no evento principal?’ Ele estava [talking to] eu com sarcasmo.

“Eu disse, ‘Sim, claro, eu já estive no evento principal antes. Lembra quando eu derrotei Petr Yan?’ Ele não gostou disso. Ele [said]’Bem-vindo ao grande show. Eu estive aqui.’”

A guerra de palavras eventualmente levou Dvalishvili a mirar no treinador principal de O’Malley, Tim Welch, que se meteu na rivalidade depois de entrar em uma briga com o ex-campeão peso-galo do UFC Aljamain Sterling nas redes sociais. O incidente inicial surgiu depois que um vídeo capturado durante a vitória de O’Malley pelo título mostrou Welch gritando instruções para Sterling do lado da gaiola.

Sterling então acusou Welch de falar tanta besteira no canto que o árbitro teve que dizer para ele ficar quieto.

O vai e vem fez com que Dvalishvili prometesse dar um tapa em Welch quando eles finalmente se encontrassem, e isso só aumentou o ressentimento entre os dois lados.

Dvalishvili diz que o que o UFC capturou em filme foi seu confronto com O’Malley sobre Welch, que foi depois que a conversa fiada entre eles já tinha começado. Por mais que Dvalishvili queira vencer O’Malley e levar seu título no UFC 306, ele promete que seu maior problema está com Welch mais do que com qualquer outra pessoa.

“Tenho um problema com o treinador dele, Tim”, disse Dvalishvili. “Ele foi muito desrespeitoso comigo e estava fazendo coisas estúpidas [stuff] e não respeitoso [things]. Qualquer treinador de verdade nunca deveria fazer isso, não importa o que ele estivesse fazendo. Tente fazer a mesma coisa no basquete ou vamos tentar fazer a mesma coisa em um jogo de futebol. Eles vão te dar uma desqualificação. Só o UFC pode te tirar disso. Treine seu cara, treine seu lutador. Não seja desrespeitoso com o oponente. Que tipo de pessoa faz isso? Só uma pessoa cobra faz isso.

“Até agora ele está falando no podcast dele, tipo tirando sarro da minha altura, tirando sarro do meu nariz, até agora ele tem alguns fãs falando coisas idiotas. Nada é real. Ele está inventando histórias sobre mim, o que não é verdade. Ele merece [me] para dar um tapa na cara dele. Foi o que eu disse a Sean O’Malley. ‘Ei, Sean, diga ao seu treinador para calar a boca’, porque eu fiquei tão puto quando vi todos esses vídeos, como ele faz coisas estúpidas, como ele fala coisas estúpidas. Eu disse a ele para calar a boca.”

Depois que Dvalishvili prometeu resolver as coisas com Welch quando eles se encontrassem, O’Malley aumentou a conversa dizendo a Dvalishvili que Welch aceitaria a luta, especialmente com uma vantagem de tamanho significativa do seu lado.

Foi então que Dvalishvili lembrou a O’Malley que ele não estava tentando atrair Welch para o octógono para enfrentá-lo no UFC.

“Ele disse, ‘Oh, você deveria lutar com ele.’ Cara, estou falando de uma briga de rua,” Dvalishvili disse. “Você acha que eu vou entrar na jaula e terei um árbitro e regras lá? Estou falando de quando eu o vir, vou dar um tapa na cara dele. [O’Malley] disse, ‘Ele é maior que você, é por isso que temos classes de peso.’ Eu não dou a mínima. Estou falando de homem para homem. Estou muito puto. Ele merece [me] para dar um tapa na cara dele.

“Ele não é um treinador de verdade. Ele não é um homem de verdade. É disso que estou falando. Ele não é um lutador. Não vou entrar no octógono com ele. Ele nunca vai estar no UFC ou na minha categoria de peso especialmente. Não vou fazer rounds de jiu-jitsu com ele. Estou falando de uma briga de rua. Era tudo o que eu estava tentando [to say]mas então Sean O’Malley estava agindo de forma estúpida [saying] há classes de peso. Esse cara é tão estúpido. Do que você está falando? Onde você cresceu? Quem te criou? Quem é você? Do que p*rra você está falando?”

Por mais irado que estivesse no momento, Dvalishvili diz que nunca pretendeu que a situação com O’Malley se tornasse tão volátil, mas ele não vai recuar diante de um desafio — mesmo vindo do técnico do seu oponente.

“Eu não gosto de drama”, disse Dvalishvili. “Eu sou um lutador profissional e vou me concentrar nessa luta. Se eu vir Tim em algum lugar, é claro que vou dar um tapa na cara dele. Só isso. Foi isso. Foi o que eu disse a Sean O’Malley.

“Tim merece levar uma surra, com certeza. Mas eu e Sean O’Malley, vamos lutar no cage com as regras, octógono do UFC, e vamos lutar pelo cinturão do UFC. Isso está feito. Não vou falar com Tim porque ele não merece ter uma conversa. Ele merece apenas uma surra na cara. Ele já fala demais. Ele já me desrespeitou, ele já desrespeitou meu time, ele já desrespeitou o MMA. Ele merece levar uma surra. [smacked].”