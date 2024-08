Mulher acusada de esquema para roubar Graceland da família de Elvis Presley

Grande atualização no caso de fraude no leilão de Graceland… uma mulher foi presa e acusada por supostamente tentar assumir o controle Elvis Presley está em casa por meios ilícitos.

Promotores federais estão acusando um residente do Missouri Adicionar Jeanine Findley de orquestrar um esquema para conduzir uma venda fraudulenta de Graceland, alegando falsamente Lisa Maria Presley havia colocado o marco histórico como garantia para um empréstimo que ela não pagou antes de sua morte.

Como informamos, uma empresa chamada Naussany Investments and Private Lending alegou que Lisa Marie não conseguiu pagar um empréstimo de 3,8 milhões de dólares e usou Graceland como garantia… mas a neta de Elvis, Riley Keough apresentou documentos alegando que os supostos documentos de empréstimo da empresa eram fraudulentos.

Um funcionário do espólio de Elvis disse ao TMZ… “Achamos que este é o primeiro dominó a cair, não o último. Não acreditamos que este seja o mentor do golpe. Declarações atribuídas à mulher presa apontaram para alguém que tem uma afiliação frouxa com o mundo de Elvis.”