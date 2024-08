Mulher jogada no trânsito em sentido contrário, agressão brutal diante das câmeras

Uma mulher foi violentamente jogada no trânsito várias vezes… e as imagens chocantes chegaram à internet, mostrando o quão brutal foi sua provação.

O vídeo é seriamente perturbador, então assista por sua própria conta e risco – ele mostra um homem espancando, socando e pisoteando uma mulher enquanto ela desvia de carros em alta velocidade na faixa de caronas várias vezes na movimentada rodovia 210 em Pasadena por volta das 5h30. AM é 7 de agosto.

Desde então, os investigadores do xerife do condado de Los Angeles disseram em um comunicado que acreditam que o ataque nos arredores da estação de metrô Allen, na linha A do metrô, foi aleatório, resultado de um encontro casual.