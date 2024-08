Mulheres dos EUA perdem para a Suíça e não ganham medalha no vôlei de praia

PARIS — Não há mais nenhuma mulher americana no campo de vôlei de praia nos Jogos de Paris. Não há mais esperança de que as mulheres dos EUA tragam uma medalha de ouro de volta ao local de nascimento do esporte pela quinta vez em seis Olimpíadas.

A Suíça derrotou as americanas Kelly Cheng e Sara Hughes na terça-feira à noite, um dia depois que a outra equipe feminina dos EUA, composta por Kristen Nuss e Taryn Kloth e os americanos Chase Budinger e Miles Evans, foram derrotados no Estádio da Torre Eiffel.

Somente a última equipe masculina dos EUA, composta por Andy Benesh e Miles Partain, está no caminho da primeira vitória americana sem medalhas desde que o esporte, que foi criado nas costas do Havaí e da Califórnia, se juntou aos Jogos Olímpicos de Verão em Atlanta em 1996.

“Eu aprecio muito e adorei ver o legado dos Estados Unidos e do vôlei de praia, e adoraria continuar esse legado”, disse Cheng, que chegou uma rodada a mais do que em Tóquio. “Não era a nossa hora.”

As suíças Nina Brunner e Tanja Hüberli venceram as americanas por 21-18, 21-19 para avançar para as semifinais, ganhando um ponto em um segundo set de vai e vem quando Brunner fez uma defesa de chute com o pé esquerdo. Quando as duas chegaram na zona de mixagem, o ponto estava passando na TV próxima, e elas ficaram ali sorrindo enquanto assistiam ao replay.

“Tínhamos que aproveitar isso de novo”, disse Hüberli.

Nas outras quartas de final femininas, na terça-feira à noite, as australianas Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy venceram a equipe suíça de Esmée Böbner e Zoe Verge-Depre em uma disputa acirrada de três sets, 21-19, 16-21, 15-12.

As australianas são as atuais medalhistas de prata, tendo perdido para as americanas April Ross e Alix Klineman na final de Tóquio.

“Olha, definitivamente doeu”, disse Clancy. “Mas nem olhamos para trás.”

Nas partidas masculinas, os primeiros colocados David Ahman e Jonatan Hellvig, da Suécia, avançaram para as semifinais, derrotando Evandro e Arthur, do Brasil, por 21-17, 21-16. A Alemanha derrotou a Holanda em sets diretos para chegar à final four, onde uma vitória garante uma medalha de ouro ou prata — e até mesmo uma derrota deixa aberta a chance de bronze.

“Estávamos bem nervosos, mas eu gritei tudo, cada ‘nervosismo’ — essa é uma palavra?”, disse o alemão Nils Ehlers, de 2,08 m, depois que ele e Clemens Wickler venceram por 22-20, 21-15. “Eu estava muito nervoso, com certeza. É incrível jogar aqui diante dessa multidão, e estou muito feliz que temos a chance de jogar mais duas vezes.”

Apenas as potências tradicionais do vôlei de praia, Brasil e Estados Unidos, junto com a anfitriã França, colocaram o máximo permitido de dois times em cada uma das chaves masculina e feminina. Benesh e Partain são os únicos americanos restantes; eles jogam contra o Qatar, medalhistas de bronze de Tóquio, no segundo set das quartas de final na quarta-feira.

Nenhuma das equipes francesas passou da fase de grupos.

A derrota do Brasil significa que o lar espiritual do esporte não ganhará uma medalha masculina pela segunda Olimpíada consecutiva. Os homens brasileiros ganharam ouro no Rio de Janeiro e em Atenas e outras três medalhas no meio tempo.

“Os níveis estão melhorando a cada vez. Todo mundo está investindo no esporte. Muita gente veio ao Brasil para estudar vôlei de praia”, disse Evandro, lembrando que, das 24 equipes na categoria masculina, 23 delas venceram o circuito mundial. “Hoje não há favoritos neste jogo. Estamos falando de uma Olimpíada, todos podem perder e todos podem ganhar. O nível hoje é muito difícil.”

Ana Patricia Silva Ramos e Duda Lisboa jogam contra a Letônia na quarta-feira, na esperança de evitar a segunda derrota consecutiva do Brasil na história.