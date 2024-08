Mundo dos esportes reage à vitória da seleção feminina dos EUA sobre o Brasil

Depois de 12 anos, a seleção feminina dos EUA está de volta ao topo nas Olimpíadas.

A USWNT historicamente dominou os Jogos — os EUA têm cinco medalhas de ouro desde que o futebol feminino se tornou um evento em Atlanta 1996, todos os outros países se uniram para três — mas recentemente estava em uma relativa maré de azar com relação ao sucesso olímpico. Ao entrar em Paris, a última medalha de ouro da USWNT havia sido nos Jogos de Londres de 2012, apesar do time ter vencido duas Copas do Mundo naquele período.

No sábado, os EUA acertaram em cheio mais uma vez, com o gol de Mallory Swanson aos 57 minutos e o heroísmo de Alyssa Naeher na rede fazendo a diferença. A conquista torna a recém-nomeada treinadora Emma Hayes a segunda treinadora da USWNT na história — Pia Sundhage sendo a outra — a vencer um grande torneio dentro de 365 dias após ser contratada, de acordo com a ESPN Stats & Information.

O mundo dos esportes foi rápido em recorrer às redes sociais com muitas reações ao retorno da seleção feminina dos EUA à glória:

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/ZOBYt6PO9U — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) 10 de agosto de 2024

🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🥇!! PARABÉNS, MENINAS 🇺🇸 https://t.co/1satfjD6FO — LeBron James (@KingJames) 10 de agosto de 2024

Alyssa Naeher, você é de outro mundo! — Alex Morgan (@alexmorgan13) 10 de agosto de 2024