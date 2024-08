MyKayla Skinner pede a Simone Biles que acabe com o cyberbullying em meio à polêmica: “Já chega”

MyKayla Skinner, uma ex-ginasta olímpica, está fazendo um apelo sincero à colega ginasta Simone Biles para ajudar a pôr fim ao cyberbullying que recentemente aumentou contra ela. A tensão entre as duas atletas se intensificou depois que Biles virou manchete por uma legenda aparentemente desdenhosa no Instagram celebrando sua participação nas Olimpíadas de Paris de 2024. Isso levou Skinner a responder com uma poderosa mensagem de união e apoio.

Em seu vídeo no Instagram, Skinner expressou seu profundo amor para seu país e enfatizou que não quer diminuir as conquistas de outros atletas. Ela declarou: “Amo nosso país e não quero tirar nada dos nossos atletas. Vamos usar esse tempo para nos fortalecermos, não para destruir os outros..”

Comentários de MyKayla Skinner sobre a USA Gymnastics que fizeram Simone Biles bloqueá-la

No entanto, Skinner revelou que a repercussão dos comentários de Biles levou a uma onda avassaladora de ódio online direcionado a ela. Ela descreveu a situação como tendo ficado “fora de controle”, observando que as ameaças não só a atingiram, mas também se estenderam ao seu marido, Jonas Harmer, e sua filha de 10 meses, Charlotte.

Em seu apelo emocional, Skinner lamentou: “Assistir as pessoas torcendo pelo bullying… é nojento. Então, por favor, neste momento, estou apenas pedindo para que isso pare pelo bem da minha família, porque já chega.”

Skinner aborda a toxicidade nos esportes

A ginasta aposentada também refletiu sobre seus comentários anteriores sobre os companheiros de equipe de Biles –Jade Carey, Jordan Chiles, Sunisa Lee e Hazyl Rivera– onde ela sugeriu que eles não tinham ética de trabalho em um vídeo do YouTube de junho. Esta observação parece ter alimentou a reação que ela agora enfrenta.

A situação de Skinner serve como um lembrete gritante do lado mais sombrio das mídias sociais e de quão rápido as coisas podem sair do controle. O apelo de Skinner para Biles ajudar a acabar com o cyberbullying não é apenas sobre sua experiência pessoal; é um apelo mais amplo por compaixão e compreensão em um esporte que deveria ser sobre apoio e trabalho em equipe.

Enquanto a comunidade da ginástica observa isso se desenrolar, a mensagem de Skinner ressoa profundamente: os atletas devem elevar uns aos outros em vez de contribuir para uma cultura de negatividade. É um chamado à solidariedade, lembrando a todos os envolvidos que por trás das medalhas e elogios estão pessoas reais com famílias e sentimentos.