Na batalha entre irmãos, William e Kate arrecadam muito mais dinheiro para caridade do que Harry e Meghan

EMesmo entre os membros da realeza, há níveis quando se trata de arrecadação de fundos. A Royal Foundation, fundada inicialmente pelo príncipe William e pelo príncipe Harry em 2009, passou por mudanças significativas, principalmente desde que Harry e Meghanafastou-se dos deveres reais. Agora liderado exclusivamente por William e Catarinaa fundação tem tido um crescimento notável, especialmente em termos de arrecadação de fundos, o que contrasta com os esforços de Harry e Meghan por meio de suas próprias iniciativas.

Relatórios recentes da Charity Commission revelam que a renda da Royal Foundation atingiu impressionantes US$ 10,5 milhões. Esse sucesso financeiro é particularmente notável, dados os desafios que a família real enfrentou nos últimos anos. Além disso, a fundação comemorou uma conquista significativa com os US$ 29,7 milhões arrecadados em 2023 através do Prêmio Earthshotuma iniciativa que visa abordar questões ambientais.

Em comparação, Os esforços de caridade de Harry e Meghan através da sua organização, Archewell, também fizeram progressos, mas os números são consideravelmente mais baixos. Embora detalhes específicos da renda de Archewell não tenham sido divulgados publicamente, o casal se concentrou em uma variedade de iniciativas, incluindo saúde mental e justiça social.

No entanto, as conquistas de William e Catherine na arrecadação de fundos destacam um forte contraste no engajamento público e no apoio financeiro.

O impacto de William e Kate em comparação com Harry e Meghan

Como o Princesa de Gales continua seu tratamento contra o câncerhá um sentimento de esperança em torno dela e de William. O relatório enfatiza que, quando Catherine estiver bem o suficiente para retomar os deveres públicos, ela verá seus esforços de caridade em “melhor forma do que nunca”. Isso reflete não apenas a saúde financeira da Royal Foundation, mas também o compromisso inabalável do casal com suas causas, mesmo em meio a desafios pessoais.

Os primeiros anos da Royal Foundation foram marcados por Harry e Meghan como parceiros integrais em suas iniciativas. Juntos, os irmãos se concentraram em vários projetos de caridade, alavancando seu status real para chamar a atenção para questões importantes. No entanto, desde a saída de Harry e Meghan e seu estabelecimento da Archewell, a dinâmica mudou significativamente.

O estilo de liderança de William e Catherine é caracterizado por uma abordagem prática, envolvendo-se ativamente com comunidades e defendendo mudanças. Sua capacidade de levantar fundos substanciais demonstra sua eficácia em se conectar com o público e garantir apoio para suas iniciativas.

Então, a Royal Foundation está prosperando sob a liderança de William e Catherine, com conquistas financeiras significativas que contrastam com os esforços de Harry e Meghan. Enquanto a Princesa de Gales continua sua jornada em direção à recuperação, ela pode se orgulhar de saber que seu trabalho de caridade está florescendo, causando um impacto significativo no mundo.