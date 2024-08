Nafissatou Thiam, da Bélgica, conquista terceira medalha de ouro consecutiva no heptatlo

SAINT-DENIS, França — Desculpe, mas história não foi a primeira coisa que passou pela cabeça de Nafissatou Thiam após sua terceira medalha de ouro olímpica no heptatlo feminino.

O esporte que a desafia a competir em sete disciplinas de atletismo por mais de 30 horas não permite muito tempo para perspectiva. Pelo menos não no momento.

Quando Thiam chegou à linha de chegada dos 800 metros — a prova final — nas Olimpíadas de Paris na sexta-feira à noite, com o melhor tempo pessoal de 2 minutos e 10,62 segundos, tornando-se a segunda mulher a ganhar três ouros consecutivos na mesma prova de atletismo nos Jogos, houve a conhecida mistura de exaustão e euforia quando ela caiu na pista roxa do Stade de France.

“Eu pensei que toda essa dor, trabalho duro, sacrifício, todos aqueles momentos em que me senti solitário, toda essa dor, todo esse trabalho duro, tudo isso valeu a pena”, disse o belga de 29 anos. “Sou realmente grato por isso.”

Thiam terminou com um total de 6.880 pontos, logo à frente da medalhista de prata Katrina Johnson-Thompson, da Grã-Bretanha, com 6.844. Thiam dividiu o pódio com o compatriota belga Noor Vidts, que conquistou o bronze com 6.707.

A margem de 36 pontos é a segunda mais próxima das três vitórias olímpicas de Thiam. Também a colocou em companhia seleta, juntando-se a Anita Wlodarczyk da Polônia como as únicas mulheres a terminar no topo do pódio no mesmo evento de atletismo três vezes. Wlodarczyk venceu o lançamento de martelo em 2012, 2016 e 2020.

O lançamento do martelo, no entanto, é um ato único feito repetidamente. O heptatlo não é isso. Thiam e o resto do campo fazem de tudo, do salto em altura ao dardo, do arremesso de peso aos 200 metros. Ah, e o salto em distância, os 100 metros com barreiras e os 800 também.

Dominar tantos eventos díspares na esperança de se tornar a melhor atleta feminina do planeta pode muitas vezes ser uma busca solitária. Às vezes, parecia que era para Thiam. Embora tenha dedicado a vitória a si mesma, ela está bem ciente de que dificilmente chegou aqui sozinha.

“É fácil me apoiar hoje, e houve muitos dias em que precisei de apoio quando na verdade era difícil”, disse ela. “Para as pessoas que estavam lá naqueles momentos, tinham palavras gentis, apenas um abraço naquele momento… eu as agradeço.”

Thiam se cortou enquanto competia no salto em distância, forçando-a a costurar uma das pernas pelo resto da competição. Isso dificilmente a desacelerou. Ela despejou o que tinha sobrado nos 800 para se defender de Jordan-Thompson. E quando terminou, estava esgotada, assim como todos os outros, de Jordan-Thompson à estrela americana Anna Hall, mesmo que Thiam dificilmente seja igual a todos os outros.

“Meu corpo está tipo, ‘OK, você pode deixar para lá'”, ela disse. “Eu também me sinto muito cansada. É difícil para mim até mesmo falar. Estou sem fôlego, meu corpo está abatido. Estou acabada.”

Por enquanto. Thiam não está pronta para falar sobre o futuro. Ela perdeu apenas uma grande competição em oito anos. Às vezes, ela fez parecer fácil. Não foi. Então, em vez de especular sobre o que vem a seguir, ela prefere aproveitar o que é.

“É sempre sobre o futuro, mais e mais e mais”, ela disse. “Foram os melhores anos trabalhando por esse momento. O que eu quero é aproveitar, e ninguém pode tirar isso de mim. Não vou deixar ninguém estragar isso.”