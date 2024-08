Nancy Pelosi expressa culpa pelo ataque do marido em 2022

Nancy Pelosi ainda está se recuperando do ataque angustiante que seu marido, Paul, enfrentou em 2022… confessando que sente culpa pela invasão quase fatal de sua casa.

A ex-presidente da Câmara abordou o ataque durante uma aparição no “Good Morning America” ​​na segunda-feira, onde promoveu seu novo livro, “The Art of Power”, que abre com o ataque contra Paul.