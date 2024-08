Naomi Osaka é eliminada por Karolina Muchova na 2ª rodada do US Open

NOVA YORK — Aparentemente de volta à sua partida do US Open, de repente a um ponto de chegar ao terceiro set, Naomi Osaka perdeu o rumo na quinta-feira à noite, errando forehand após forehand até perder o game e jogar sua raquete para longe, fazendo-a cair ruidosamente na quadra do Arthur Ashe Stadium.

Pouco tempo depois, ela estava fora do torneio, eliminada por 6-3, 7-6 (5) por Karolina Muchova na segunda rodada de um evento onde Osaka conquistou dois de seus quatro títulos de Grand Slam.

Osaka — que já foi classificada como número 1, mas agora é a número 88, depois de ficar de fora por quase 1 ano e meio devido a interrupções por motivos de saúde mental e licença para ter um bebê — reconheceu que foi “um pouco difícil” ser eliminada no segundo turno.

“Tem sido um pouco difícil porque, obviamente, só consigo avaliar como estou indo pelos resultados”, disse Osaka. “Tipo, me sinto mais rápido. Me sinto melhor, mas perdi no segundo round. … Sim, é um pouco difícil porque levo essas derrotas muito para o lado pessoal. É como uma palavra dramática, mas sinto que meu coração morre toda vez que perco. É uma droga, mas tenho tentado ser mais maduro e aprender e falar mais sobre elas.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Osaka teve dificuldades durante boa parte do início do jogo, perdendo cinco jogos consecutivos e marcando 22 de 26 pontos em uma sequência.

Mas ela jogou muito melhor no segundo set, conseguindo sua única quebra da partida para liderar por 5-4 e gritando “Vamos lá!” quando Muchova acertou um forehand. A multidão rugiu por Osaka.

Sacando para aquele set, Osaka acertou um ace de 119 mph, seu mais rápido da partida, para liderar 40-love. Isso lhe deu três chances de estender a partida para um terceiro set. Foi quando Osaka realmente vacilou, cometendo cinco erros de forehand, com uma dupla falta misturada, para desperdiçar todos os três pontos de set e, pior, ser quebrada.

Quando chegaram ao desempate, foi Muchova quem se impôs, então usou uma defesa desleixada no último ponto, lançando a bola de volta por cima da rede e vendo Osaka mandar uma voleio forte para fora.

“Isso é inacreditável — a atmosfera e as pessoas. Essa é uma energia louca”, disse Muchova, uma jovem de 28 anos da República Tcheca.

Ela teve uma temporada de destaque em 2023, chegando à final do Aberto da França antes de perder para Iga Swiatek, e às semifinais do Aberto dos EUA antes de sair contra a eventual campeã Coco Gauff. Mas logo depois daquela corrida em Flushing Meadows, Muchova deixou o tour por causa de uma lesão no pulso direito, e ela passou por uma cirurgia em outubro.

Ela ficou afastada até junho; seu retorno ao Grand Slam foi uma derrota na primeira rodada em Wimbledon no mês passado.

“Sinceramente, este ano, a maior vitória para mim é que eu pude jogar novamente”, disse Muchova. “Estar aqui novamente, neste estádio, é apenas uma cereja no topo.”

A oportunidade estava lá Osaka teve várias chances no final da partida para forçar um terceiro set… • Serviu para o set em 5-4, liderou por 40-0 naquele jogo antes de perder o saque

• Cometeu 5 erros não forçados de forehand naquele jogo de serviço 5-4

• Liderou por 4-2 no tiebreak do segundo set

Naquela noite fria, com a temperatura caindo para 21 graus Celsius após chegar a 32 graus Celsius na tarde de quarta-feira, Muchova não parecia em nada com alguém que atualmente está na 52ª posição.

Usando uma caneta para anotar pensamentos em um caderno durante as trocas, Osaka nunca conseguiu assumir o controle das trocas em quadra.

Seus golpes de fundo não foram tão perfeitos quanto foram durante uma vitória de 6-3, 6-2 sobre a campeã do Aberto da França de 2017, Jelena Ostapenko, na terça-feira. Osaka não cometeu um único erro não forçado até o segundo set daquele, que se tornou sua primeira vitória contra uma oponente classificada no top 10 em mais de quatro anos.

Mas se Osaka jogou mais ou menos dessa vez, Muchova foi quem pareceu ótima, seja sacando e voleando ou misturando slice, encontrando seus pontos com saques ou aumentando a potência quando queria. Muchova sacou e voleou sete vezes na partida, ganhando seis desses pontos. Ela sacou e voleou 20 vezes no torneio, facilmente a maior quantidade de qualquer mulher (a próxima mais próxima foi a qualificada japonesa Ena Shibahara com 5).

Do momento em que Osaka saiu na frente por 3-2 no começo, tudo foi na direção de Muchova até o final daquele set. E quando parecia que Osaka estava voltando à disputa — com milhares de espectadores a apoiando — seu forehand a decepcionou.

“Senti que tinha que continuar lutando”, disse Osaka. “Não senti que estava jogando tão perfeitamente quanto antes, mas não acho que você pode jogar perfeitamente todas as partidas. … Acho que durante os momentos de pressão fiquei nervoso, e não sei se tenho que continuar jogando mais partidas e me acostumar com essa sensação, especialmente em um palco realmente grande.

“Sinceramente, se eu superar a decepção, ficarei muito orgulhoso de mim mesmo por ter tido tantas oportunidades e ainda sentir que poderia ter jogado muito melhor.”

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.