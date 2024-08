Napoli e Man United acertam taxa por Scott McTominay – fonte

Manchester United e Napoli chegaram a um acordo sobre o valor do contrato de Scott McTominay, disse uma fonte à ESPN.

O Napoli chegou a um acordo em princípio por cerca de £ 25 milhões (US$ 33 milhões), e McTominay recebeu permissão para discutir termos pessoais com o time italiano.

O jogador de 27 anos participou da derrota do United por 2 a 1 para o Brighton no sábado, depois de entrar como substituto no segundo tempo.

Tanto o Fulham quanto o Everton demonstraram interesse em McTominay neste verão, mas uma fonte disse à ESPN que ele estava relutante em se juntar a outro clube da Premier League, já que estava associado ao United desde os seis anos de idade.

Erik ten Hag disse que quer que McTominay fique em Old Trafford, mas o meio-campista está interessado em futebol mais regular. Ele fez 43 aparições na temporada passada, mas foi frequentemente usado saindo do banco por Ten Hag.

McTominay marcou sete gols na Premier League e 10 em todas as competições, registrando sua melhor marca em uma única temporada desde que estreou no time principal sob o comando de José Mourinho em 2017.

Se McTominay finalizar os termos com o Napoli, uma fonte disse à ESPN que isso dará ao United maior flexibilidade nas negociações com o Paris Saint-Germain pelo meio-campista Manuel Ugarte.

O PSG vem segurando por uma taxa de £ 51 milhões, uma avaliação que o United tem relutado em cumprir. Ugarte foi deixado de fora dos dois jogos de abertura do PSG na Ligue 1 até agora nesta temporada e há confiança de que um acordo pode ser fechado antes do prazo de transferência de sexta-feira.