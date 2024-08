Navio de cruzeiro para as Olimpíadas é muito melhor que vila em Paris, dizem competidores de surf

Fotos e vídeos de vários atletas de surf estão inundando as redes sociais… e, enquanto seus colegas atletas olímpicos reclamam de dietas exclusivamente veganas e camas de papelão em Paris – os surfistas estão relaxando em um cruzeiro de luxo na costa do Taiti entre os eventos.

Confira… Atletas de Paris dizem que conseguiram cinco pessoas em um banheiro em quartos sem ar condicionado – mas aqueles no navio de cruzeiro Aranui 5, a 45 minutos do surf no Taiti, estão se espreguiçando em quartos privados com a brisa do mar flutuando através de portas de vidro deslizantes.