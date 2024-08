NCAA dá a Jim Harbaugh 4 anos de causa de exibição por violações de recrutamento

ANN ARBOR, Michigan — A NCAA anunciou na quarta-feira uma ordem de quatro anos de prisão preventiva para o ex-técnico de Michigan, Jim Harbaugh, por contato inadmissível com recrutas e jogadores enquanto o acesso foi restrito durante a pandemia de COVID-19, efetivamente banindo-o do atletismo universitário até agosto de 2028.

A NCAA disse que Harbaugh, que deixou sua alma mater para treinar o Los Angeles Chargers após o campeonato nacional da temporada passada, “se envolveu em conduta antiética, não conseguiu promover uma atmosfera de conformidade e violou as obrigações de responsabilidade do treinador principal”.

A NCAA já havia colocado Michigan em três anos de liberdade condicional, juntamente com uma multa e limites de recrutamento após chegar a uma resolução negociada no caso. Harbaugh não concordou com o acordo, contestando alegações de que ele não cooperou com os investigadores, então seu caso foi tratado separadamente.

“O painel observou que o desrespeito intencional de Harbaugh pela legislação da NCAA e a conduta antiética amplificaram a gravidade do caso e levaram o painel a classificar o caso de Harbaugh como Nível I-Agravado, com penalidades que incluem uma ordem de quatro anos de demonstração de causa. Subsumida na ordem de demonstração de causa está uma suspensão de uma temporada para Harbaugh”, disse a NCAA.

O caso de recrutamento é separado da investigação da NCAA sobre alegações inadmissíveis de observação pessoal e roubo de sinais que atrapalharam a temporada do campeonato de Michigan em 2023 e resultaram em uma suspensão de três jogos de Harbaugh pela Big Ten Conference.

Uma penalidade de causa aparente significa que uma escola que queira contratar um treinador que cumpra essa penalidade deve comparecer perante o comitê de infrações da NCAA para explicar por que deseja fazê-lo. A ordem da NCAA para Harbaugh começou na quarta-feira e vai até 6 de agosto de 2028. Ela exige que uma escola que queira contratar Harbaugh o suspenda pela primeira temporada completa. Depois disso, Harbaugh ainda seria impedido de atividades relacionadas ao atletismo, incluindo viagens de equipe, treinos, estudo de vídeo, recrutamento e reuniões de equipe, até que a ordem expire.

Os Chargers estavam programados para treinar na quarta-feira, mas Harbaugh não deve falar com repórteres até quinta-feira.

O advogado de Harbaugh, Tom Mars, disse que o treinador não foi convidado a participar do processo de acordo ou estava ciente de que um acordo havia sido fechado entre a escola e a NCAA. Ele criticou a punição da NCAA.

“Da forma como vejo, da perspectiva do treinador Harbaugh, o jogo de hoje [Committee on Infractions] decisão é como estar na faculdade e receber uma carta da sua escola dizendo que você foi suspenso porque não assinou seu anuário”, Mars postou nas redes sociais. “Se eu estivesse no lugar do técnico Harbaugh e tivesse um contrato de US$ 80 milhões como técnico principal dos Chargers, não daria atenção às conclusões de um tribunal canguru que alega representar os princípios do violador mais flagrante e reincidente das leis antitruste federais do país.”

O diretor atlético de Michigan, Warde Manuel, observou que a escola já aceitou as sanções e cumpriu muitas das penalidades.

“Nossa equipe trabalhou para melhorar os processos e estamos focados no futuro e em nosso compromisso com a integridade e a conformidade”, disse Manuel.

O caso de roubo de placas ainda está aberto e pode levar meses para ser resolvido. Casos de múltiplas infrações em um período de tempo tão curto podem levar a NCAA a tratar Michigan como um infrator reincidente, expondo a escola a penalidades mais severas no caso de roubo de placas.

“Provavelmente importa mais em termos de como o comitê (de infrações) interpreta todo o caso e se eles estão dando à instituição o benefício da dúvida em algumas áreas”, disse Jay Ezelle, advogado de Birmingham, Alabama, que lidou com casos da NCAA.

O novo técnico de Michigan, Sherrone Moore, está enfrentando acusações de que violou as regras da NCAA relacionadas à investigação sobre olheiros e roubo de sinais, de acordo com um rascunho do aviso de alegações da NCAA obtido no domingo por Dan Murphy e Pete Thamel, da ESPN.

Moore foi acusado de apagar trocas de mensagens de texto com Connor Stalions — o ex-funcionário de recrutamento de baixo escalão que coordenou uma operação de reconhecimento avançado fora do campus — na época em que a investigação foi aberta.

De acordo com o rascunho, a NCAA recomendou uma violação menos grave de Nível 2 para Moore e alegou que as mensagens entre Moore e Stalions foram recuperadas e que o treinador as forneceu à NCAA.

Moore, 38, foi promovido de coordenador ofensivo a treinador principal quando Harbaugh fugiu para liderar os Chargers, retornando à NFL após uma temporada bem-sucedida com o San Francisco 49ers. Moore atuou como treinador principal interino quatro vezes na temporada passada, enquanto Harbaugh cumpriu suspensões, vencendo todos os quatro jogos, incluindo o final da temporada contra o rival Ohio State.

O scouting presencial é proibido pela NCAA, que investigou o suposto sistema de Michigan para determinar o quão organizado ele era e quem sabia sobre ele. Stalions, que não cooperou com a NCAA em sua investigação, quebrará seu silêncio em 27 de agosto na Netflix quando o documentário “Sign Stealer” estrear no serviço de streaming.

“Não peço desculpas”, disse Harbaugh na segunda-feira quando questionado sobre o aviso de roubo de placas da NCAA para os Wolverines. “Eu não participei. Eu não estava ciente nem era cúmplice dessas alegações.”

A NCAA observou que Harbaugh não conseguia se lembrar de ter se encontrado com recrutas, apesar da confirmação de pelo menos um de seus próprios funcionários e das famílias dos prospectos. Um recruta se lembrou especificamente de que o treinador “pediu um hambúrguer para o café da manhã, o que ‘meio que se destacou’ para ele”. Outras evidências da NCAA incluíam uma mensagem de texto de Harbaugh para um recruta.

“Dada a quantidade significativa de informações razoáveis ​​e confiáveis ​​no registro, as negações de Harbaugh não são confiáveis”, disse a NCAA.

A punição de Harbaugh e as notícias sobre o escândalo de roubo de placas vêm com Michigan se preparando para defender seu título nacional. Os Wolverines abrem a temporada em casa contra Fresno State em 31 de agosto.

“Quando você está no topo, coisas assim acontecem”, disse o defensive back de Michigan Quinten Johnson algumas horas antes do anúncio das penalidades contra Harbaugh. “Isso não é realmente uma preocupação agora.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.