NCAA propõe eliminar a janela de transferências de primavera do futebol

O período de transferências de primavera do futebol universitário está oficialmente em perigo de ser eliminado depois que os comitês de supervisão da FBS e da FCS da NCAA recomendaram que o esporte mudasse para uma única janela de notificação de transferência na entressafra.

Sob a proposta deles, a janela de transferência de 30 dias em dezembro se tornaria a única oportunidade para jogadores da FBS e da FCS inserirem seus nomes no portal de transferência e buscarem uma nova escola. Nos últimos dois anos, o portal de transferência também abriu para uma janela de 15 dias em abril.

O Conselho da Divisão I se reunirá em outubro para determinar se adotará a proposta, que reduz o número total de dias em que os atletas-estudantes podem se transferir de 45 para 30.

Se aprovada, a mudança entraria em vigor para o ano letivo de 2024-25. A janela de transferência de dezembro abrirá na segunda-feira após os jogos do título da conferência e se estenderá de 9 de dezembro a 7 de janeiro. A NCAA citou um foco na promoção da “estabilidade do elenco para atletas-estudantes e seus programas” em seu comunicado sobre a proposta.

Este ano, mais de 900 jogadores bolsistas da FBS entraram no portal no mês de abril, depois que a NCAA foi forçada a abandonar suas restrições de transferência única. O ciclo do portal de 2023-24 viu um número recorde de transações mais uma vez, com mais de 2.700 transferências de bolsas da FBS.

Jogadores cujos times estão competindo no College Football Playoff expandido de 12 times ou nos playoffs da FCS ainda teriam uma isenção de cinco dias para entrar no portal após a conclusão da temporada. Os jogadores também puderam aproveitar uma janela de 30 dias para transferência no caso de uma mudança de treinador.

Os comitês de supervisão do futebol também aprovaram uma isenção geral para a temporada de 2024, garantindo que os jogadores que desejarem ficar de fora durante a temporada tenham permissão para jogar em qualquer jogo da pós-temporada — campeonatos de conferência, jogos de bowl e jogos de playoff do College Football ou FCS — sem que isso conte para o limite de quatro jogos.