Ne-Yo é surpreendido com Key to City em Las Vegas

Ne-Yo‘s não apenas desbloqueou sua nova residência em Las Vegas… ele pode desbloquear toda a maldita cidade agora, após o presente surpresa do prefeito antes do primeiro show da megastar do R&B em sua cidade natal!

Prefeito de LV Carolyn Goodman chocou Ne-Yo com duas músicas em sua residência na Human Love Rebellion … subindo no palco para presenteá-lo com uma Key to the City, deixando-o sem palavras em seu terno playa com estampa de leopardo.

Ne-Yo há muito credita sua educação na Academia de Artes de Las Vegas por moldá-lo no músico multi-platina e vencedor do Grammy que ele é hoje… e esta proclamação agradeceu-lhe por sempre retribuir.

Ele também foi fundamental e influente ao falar aos jovens no Boys & Girls Club em Las Vegas e em outros locais do país.

A prefeita garantiu a ele que a cidade também não estava lhe dando nenhuma chave barata – ela revelou que a chave de Ne-Yo estava mais manchada do que a que foi dada a ele. Usher!!!