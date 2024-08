Necessidades de transferência dos clubes da Premier League: Arsenal, Man City, Spurs

A Premier League 2024-25 está em andamento. Manchester City, Arsenal e Liverpool ressaltaram seu status de favoritos para desafiar o título com vitórias no fim de semana de abertura. O Manchester United começou vitorioso após o oitavo lugar na temporada passada, mas o Chelsea já tem uma derrota em sua coluna após perder seu primeiro jogo sob o comando do novo técnico Enzo Maresca.

Mas, embora a temporada já tenha começado, todos os principais times ainda têm trabalho a fazer no mercado de transferências antes do prazo final da janela de verão, em 30 de agosto.

Algumas equipes têm mais o que fazer do que outras, mas com menos de duas semanas para o fechamento da janela, quais são as principais prioridades dos maiores clubes nos próximos dias?

CIDADE DE MANCHESTER

Você só precisa olhar para o banco de reservas do City durante a vitória de 2 a 0 no fim de semana de abertura no Chelsea para saber que há pouca coisa errada com o time de Pep Guardiola. Phil Foden, Kyle Walker, John Stones, Jack Grealish e Nathan Aké foram todos deixados de fora da escalação inicial, enquanto Guardiola nem mesmo selecionou Rodri para a viagem devido ao meio-campista espanhol ter tido tempo extra para se recuperar de seus esforços na Euro 2024.

Em campo, a contratação de verão Savinho teve uma estreia impressionante no flanco direito da linha de frente, enquanto Mateo Kovacic foi excelente no papel geralmente ocupado por Rodri. Mas enquanto tudo parece ótimo para Guardiola e o City, a única área de preocupação no elenco é na frente.

A saída de £ 82 milhões de Julián Álvarez para o Atlético de Madrid, bem como a saída de £ 20 milhões do jovem atacante Liam Delap para o Ipswich, deixou o City sem cobertura no ataque. Se Erling Haaland permanecer em forma entre agora e meados de julho, quando o City pode estar jogando a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Guardiola não terá nada com que se preocupar. Mas Haaland não vai jogar todas as partidas nos próximos 11 meses, o que significa que o City precisará contratar um novo atacante.

Ivan Toney, do Brentford, é um alvo doméstico óbvio, e uma taxa na faixa de £ 50 milhões não será problema para o City, mas contratar um atacante de ponta para atuar como cobertura para Haaland não será fácil.

ARSENAL

Foi um verão relativamente tranquilo no Emirates, já que o grande salto para construir um time capaz de finalmente acabar com uma espera de 21 anos pelo título não aconteceu. Riccardo Calafiori, o zagueiro do Bologna de £ 42 milhões, foi a única adição significativa ao time de Mikel Arteta, enquanto a mudança de Emile Smith Rowe de £ 34 milhões para o Fulham foi a única grande saída.

Ao longo da última temporada, a grande questão sobre o Arsenal era se eles tinham o poder de fogo na frente para ganhar o título, mas, apesar da falta de um verdadeiro centroavante, eles ainda marcaram 91 gols — atrás apenas do City — em 38 jogos da liga. Kai Havertz continua marcando grandes gols para os Gunners, embora o time de Arteta ainda se tornasse muito mais perigoso se pudessem adicionar um atacante genuíno.

Arteta deve ter ficado satisfeito com a vitória do Arsenal sobre o Wolves no primeiro fim de semana, mas está claro que eles ainda precisam de reforços artilheiros se quiserem seguir em frente e vencer a Premier League. Eddie Keogh/Getty Images

O interesse no Brentford e no atacante inglês Toney não se materializou e o Arsenal parece pronto para ir com o elenco que já tem. Mas se Arteta quiser tornar seu time ainda mais forte, ele deve pressionar os donos para entregar um centroavante antes do prazo final.

LIVERPOOL

Grande parte do barulho em torno do Liverpool neste verão tem sido sobre a falta de contratações após a nomeação de Arne Slot como treinador principal para suceder Jurgen Klopp. Slot disse que não está abalado pelo fracasso do clube em adicionar jogadores ao elenco, acrescentando que a mudança malsucedida do meio-campista da Real Sociedad, Martín Zubimendi, não o levará a olhar para um Plano B. Slot queria Zubimendi e mais ninguém para a função de número 6, então o Liverpool não está buscando ativamente outro meio-campista neste momento.

A vitória de sábado em Ipswich destacou a força e a profundidade do elenco do Liverpool, então não há urgência real em trazer novos jogadores. A questão real que o Liverpool precisa resolver são os contratos de Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold, que podem sair como agentes livres no próximo verão se não assinarem novos acordos.

jogar 1:49 Arne Slot impressionou em sua estreia na Premier League com o Liverpool? Janusz Michallik reage à vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Ipswich no primeiro jogo de Arne Slot na Premier League.

Van Dijk e Salah, 33 e 32, respectivamente, provavelmente terão seus futuros abordados na segunda metade da temporada devido à sua idade e respectivos salários, mas o Liverpool não pode permitir que o contrato de Alexander-Arnold se esgote muito mais. Com o interesse de longo prazo do Real Madrid no lateral-direito, o jogador de 25 anos pode abrir negociações com um clube não inglês em janeiro sobre uma transferência gratuita de verão se ele não for garantido em um novo contrato em Anfield.

Perder um jogador formado na casa e que está chegando ao auge do seu desempenho por nada é o pior cenário para o Liverpool, e resolver o futuro de Alexander-Arnold deve ser a prioridade agora.

VILA ASTON

Enquanto se preparam para uma temporada envolvendo futebol da Liga dos Campeões pela primeira vez em mais de 40 anos, o Villa tem estado ocupado no mercado de transferências. O elenco de Unai Emery foi reforçado pelas chegadas de Ross Barkley, Ian Maatsen e Amadou Onana, que substituiu Douglas Luiz, que foi para a Juventus, e eles também mantiveram o atacante Ollie Watkins. No entanto, as tentativas malsucedidas do Villa de fechar um acordo com o Atlético de Madrid por João Félix destacam a determinação de Emery em adicionar qualidade e experiência de alto nível às suas opções de ataque.

Com o Chelsea agora na corrida para contratar Felix — o atacante português teve um empréstimo de seis meses em Stamford Bridge em 2023 — o Villa pode ter que voltar suas atenções para outro lugar para encontrar um atacante com experiência na Liga dos Campeões. Dito isso, sua capacidade de oferecer futebol na Liga dos Campeões os coloca em uma posição forte para fazer uma contratação chamativa antes do prazo final.

Como o Newcastle descobriu na temporada passada, as exigências de conciliar os compromissos da Premier League e da Champions League podem ser difíceis para um time inexperiente. O time de Emery precisa prestar atenção às lições do time de Eddie Howe e, com um atacante no topo da lista de prioridades, espera-se que o Villa contrate pelo menos um antes de 30 de agosto.

TOTTENHAM

Os Spurs se concentraram bastante em reforços ofensivos neste verão, com Dominic Solanke e Wilson Odobert adicionados ao elenco de Ange Postecoglou.

Graças à extensão do empréstimo de Timo Werner pelo RB Leipzig e à rejeição de Richarlison por uma oferta lucrativa para se transferir para a Arábia Saudita, não há escassez de qualidade ofensiva no elenco, embora Richarlison ainda possa sair antes do prazo final se os Spurs tiverem a oportunidade de equilibrar as contas após a chegada de Solanke do Bournemouth por £ 65 milhões.

Se os Spurs conseguirem adicionar mais jogadores ao seu elenco nos próximos dias, é nos defensores que eles devem se concentrar. Postecoglou não tem falta de números na defesa, mas há um ponto de interrogação sobre a força de suas opções além de sua unidade de primeira escolha.

Se as lesões atacarem, é discutível se Djed Spence ou Sergio Reguilón são bons o suficiente para substituir por qualquer período de tempo, enquanto o jovem Ashley Phillips ainda não foi testado no nível mais alto como zagueiro central. A prioridade do Spurs nos próximos 10 dias deve ser adicionar maior profundidade às suas opções defensivas.

CHELSEA

jogar 1:10 Michallik preocupado com o tamanho do elenco do Chelsea e com o trabalho que Maresca enfrenta Janusz Michallik explica por que sente pena de Enzo Maresca, que enfrenta a difícil tarefa de treinar o enorme elenco do Chelsea.

Por onde começar? No momento em que escrevo, o novo técnico Enzo Maresca tem 41 jogadores do time principal em seu elenco — um número totalmente insustentável — e o clube desde então forçou nomes como Conor Gallagher e Trevoh Chalobah a treinar separadamente do time principal em um esforço para acelerar as mudanças para longe de Stamford Bridge. A principal prioridade do Chelsea nos próximos dias tem que ser o foco na redução drástica do tamanho do elenco e na saída de vários jogadores.

É provável que Gallagher se vincule ao Atlético de Madrid e Romelu Lukaku (lembra-se dele?) deve assinar com o Napoli, mas os futuros de Raheem Sterling e Ben Chilwell também são incertos e o Chelsea precisaria encontrar clubes preparados para contratar jogadores que, juntos, ganham perto de £ 500.000 por semana.

Os Blues estão em um beco sem saída, em grande parte criado por eles mesmos. Com um elenco tão inchado, Maresca terá que administrar muitos problemas de jogadores exigindo saber por que eles não estão envolvidos, mas se eles quiserem reduzir o tamanho do elenco, os donos do clube terão que tomar algumas decisões financeiras difíceis simplesmente para tirar os jogadores.

Custará milhões ao Chelsea fazer a coisa certa do ponto de vista futebolístico, reduzindo o elenco a níveis administráveis, mas se não o fizer, isso só tornará o trabalho de Maresca muito mais difícil.

CASTELO DE NOVA

A longa busca do Newcastle pelo zagueiro do Crystal Palace, Marc Guéhi, destacou a determinação do técnico Eddie Howe em reforçar suas opções defensivas no St James’ Park.

O Palace rejeitou quatro ofertas por Guehi, que foi um destaque da Inglaterra na Euro 2024, com a oferta mais recente do Newcastle de £ 65 milhões ficando aquém da avaliação de £ 70 milhões do Palace para o jogador de 24 anos. Os Magpies estavam interessados ​​em contratar o zagueiro do Liverpool Jarell Quansah no início deste verão, com o ex-ala do Everton Anthony Gordon oferecido ao Liverpool como parte de qualquer acordo, mas o Liverpool rejeitou a proposta.

O grande dilema para o Newcastle agora é se deve fazer uma nova oferta por Guehi ou mudar seu foco para alvos alternativos devido às limitações de tempo impostas pela janela se fechando em menos de quinze dias. Depois de abordar as preocupações com Lucro e Sustentabilidade (PSR) ao descarregar Elliot Anderson e Yankuba Minteh no início da janela, o Newcastle agora pode se concentrar nos recém-chegados e a contratação de um novo defensor é a prioridade.

MANCHESTER UNIDO

jogar 1:05 Zirkzee pode ser um artilheiro confiável para o Manchester United? Julien Laurens discute o impacto de Joshua Zirkee no Manchester United após seu gol de estreia.

O Manchester United fez quatro grandes contratações até agora neste verão — o atacante Joshua Zirkzee do Bologna, os zagueiros Leny Yoro do Lille, Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui do Bayern de Munique — mas o técnico Erik ten Hag ainda quer adicionar um volante ao seu time. Manuel Ugarte do Paris Saint-Germain é o alvo de longo prazo do United, mas será necessária a saída de Scott McTominay, que está atraindo interesse do Fulham e do Napoli, para levantar fundos para uma transferência de Ugarte ou um alvo alternativo no meio-campo.

Embora o United claramente precise de uma opção mais jovem e ágil ao lado de Kobbie Mainoo do que de Casemiro, a área mais óbvia que precisa de fortalecimento em Old Trafford é o centroavante.

A falta de um artilheiro comprovado do United ficou evidente tanto no jogo do Community Shield contra o Manchester City quanto na vitória do jogo de abertura contra o Fulham, apesar de Zirkzee ter marcado um gol da vitória no final depois de sair do banco de reservas. Mesmo em forma, o atualmente lesionado Rasmus Hojlund ainda parece bem longe de ser um atacante de 20 gols por temporada, enquanto Marcus Rashford continua a perder mais chances do que aproveita. Um artilheiro comprovado transformaria o United e teria a capacidade de resgatar causas aparentemente perdidas: uma opção que eles não têm.

Um novo volante faria a diferença e tornaria o United mais durável, mas somente um artilheiro pode transformar derrotas em empates e empates em derrotas. Então, com menos de duas semanas para o fim desta janela de transferências, o United precisa encontrar um.